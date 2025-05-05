彰化火車站出現「攝狼」當場查扣影片依性騷擾法查辦
22歲蘇姓男子昨天疑似在臺鐵彰化車站第一月臺電梯內，涉嫌拍攝女性乘客時遭發現，被害女子協請站務員通報鐵路警察彰化分駐所處理，經警方檢視手機相簿，發現有被害女子遭拍攝的影片，對蘇男提出申訴，警方依涉嫌性騷擾防治法處理。
根據「社會事新聞影音」顯示，被害女子昨天在彰化火車站第一月台搭乘電梯時，發現一名男子拿手機偷拍她，當場氣得大罵：「你為什麼要偷拍？我帶你去警察局」，男子嚇得說：「我自己走」，女子罵稱「把手機打開，現在開，敢拍不敢開啊？給我開」。
男子卻不敢打開手機相簿，還嚇得雙手發抖，向女子賠罪，但女子斥說：「你抖甚麼，敢拍還怕抖啊！」電梯內另名婦人也跟男子說：「等一下警察來也是要開」，被害女子立即協請站務員通報鐵路警察局彰化分駐所到場處理
鐵路警察彰化分駐所副所長林細宏指出，涉案的是22歲蘇姓男子，檢視手機相簿，發現有該名女子被拍攝的影片，被害女子當提出告訴，警方依性騷擾防治法偵辦。
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