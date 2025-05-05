快訊

從驚奇到驚嚇！恐慌性拋匯台幣再現「2」字頭 出口商哭喊企業要倒閉了

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

聽新聞
0:00 / 0:00

男友室友長期偷拍她睡姿 還用Face ID解鎖手機轉性愛照

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

侯姓男子利用與室友及其女友熟識機會，在租屋處客廳、室友房間大膽拍攝其女友各種居家生活姿態，拍到其露出內褲、側乳等；侯還趁女生熟睡，潛入房間偷拍下體，用她臉部解鎖手機，取得裸照、性愛影像，最後更乾脆裝設針孔竊錄，台南地院將侯判刑1年2月。

判決書指出，台南市侯姓男子與朋友在善化區租屋，兩人住在不同房間，朋友的女友也一起入住；侯與朋友及其女友成為室友，三人因熟識，時常在彼此房間內出入走動，沒想到侯竟利用對方信任、並無戒心的機會，從2021年7月間開始，就大膽拍攝室友女友在各種居家動態。

侯趁著與室友女友一起在客廳的時候，悄悄持手機拍攝她盤腿、屈膝、或雙腳張開，腳掌相互貼著等坐姿時，露出大腿內側及內褲，或在家中僅著球衣，露出側乳，或是各種站立露出大腿、內褲等姿態的照片；進而是對方在房間躺在床上時，侯都拍攝多種角度影像。

侯長期潛入室友房間，拍攝其女友露出大腿根部及內褲、或僅著背心及內褲，側躺在床上滑手機、或側躺時露出屁股及大腿內側、或翹腳躺在床上，露出大腿內側及內褲等照片，加上在客廳拍照，時間超過一年半；2022年6月間，見室友女友獨自在房間內熟睡，又趁機潛入。

侯大膽用手撥開室友女友內褲，碰觸下體，並用手機拍攝下體多張照片，屢次得逞讓他更加大膽；侯再次趁對方熟睡時，拿起女生手機，利用Face ID功能解鎖，再透過手機AirDrop功能，將女生手機內儲存的私密照片、影片傳給自己，其中有全裸照片以及性行為影像。

侯變本加厲，2022年9月間在室友房間裝設針孔攝影機，長期竊錄室友與女友的私密性生活；直到2023年2月凌晨，室友女友跟侯借用電腦，無意見竟發現有自己大量的私密照片、影片檔案，趕緊告訴男友，二人才知道室友竟長期攝錄他們，報警究辦。

警方持搜索票前往搜索扣得侯姓男子電腦主機、硬碟、隨身碟及IPhone手機，起出裡面留存的影像檔；警方詢問、檢方偵訊、法院審理時，侯均承認犯行，台南地院認為，從相關影像，加上侯與室友女友的LINE對話紀錄，可證其犯行明確，應依法論科。

法院指出，侯僅因個人私慾，任意竊錄室友與女友非公開活動及身體隱私部位，並無故侵入女子手機，取得私密照片、影片，嚴重侵害隱私權及個人身心安全、生活私密領域；又對女子乘機猥褻，侵犯身體隱私，使其身心受創，所生危害及法益侵害程度非輕。

法院審酌，侯承認犯行，誠實面對自身過錯，節省司法資源耗費，態度尚可，且此前無犯罪紀錄，素行尚佳，但迄未能與被害人達成和解，未能彌補其所受損害；因此侯雖請求宣告緩刑，既然被害人尚未諒解，無其他可認以暫不執行刑罰為適當，不宜為緩刑宣告。　　　

法院表示，侯姓男子觸犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪（共3罪）、乘機猥褻罪、無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，5罪犯意各別，行為互殊，應予分論併罰；分別判刑5月、5月、4月、6月、4月，應執行徒刑1年2月，扣案拍攝儲存性影像設備均沒收。

侯姓男子拍攝室友女友各種居家生活姿態，拍到其露出內褲、側乳等；侯還趁女生熟睡，潛入房間偷拍下體，用她臉部解鎖手機，取得裸照、性愛影像。本報資料照片
侯姓男子拍攝室友女友各種居家生活姿態，拍到其露出內褲、側乳等；侯還趁女生熟睡，潛入房間偷拍下體，用她臉部解鎖手機，取得裸照、性愛影像。本報資料照片

內褲 女友 室友 猥褻 針孔攝影機 隱私權

延伸閱讀

布萊德利庫柏官宣戀情！小20歲辣模女友送吻：你是我的

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

18歲醉男抓狂攀鐵窗 女友勸不動…警消聯手制伏送醫

光一照「內褲、肉體全看得見」！杜娃黎波透視裙好辣　網友卻搖頭：簡直像色情片

相關新聞

男友室友長期偷拍她睡姿 還用Face ID解鎖手機轉性愛照

侯姓男子利用與室友及其女友熟識機會，在租屋處客廳、室友房間大膽拍攝其女友各種居家生活姿態，拍到其露出內褲、側乳等；侯還趁...

已分手7年…噁男竟外流前女友裸照 遭3姐妹聯手提告賠90萬

高雄市一名施姓男子10年前與小芳（化名）交往成男女朋友，但1年多後就分手，沒想到分手7年之後， 施男竟把小芳的裸照散布到...

射箭場教練外遇！女學員挨告曬證據喊冤 妻曾鼓勵3人行：對妳加入感到開心

台南一名射箭場教練與女學員發生婚外情後，妻子傳訊「對於妳的加入感到開心」，鼓勵女學員開始「三人同行」關係；等女學員與教練...

偽娘實現「高雄愛情摩天輪」自慰PO網 拍片共犯到案了

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成身穿水手服的「偽娘」，在高雄某購物中心摩天輪車廂，拍攝不雅自慰影片上傳網路，引發軒然...

作業員染指已婚同事 還諷綠帽夫判賠50萬

台中市一名男子是自動化現場作業員，在2022年染指已婚女同事，雙方互傳情色訊息，男子還諷刺女同事丈夫，綠帽夫節錄二人15...

裝神弄鬼玷汙女信徒 他還狡辯宗教自由…慘遭法官打臉

張姓男子以法師自居，在嘉義縣住處開設私人神壇，前年11月間對女信徒誆稱有疾病需神明祭改，在摩鐵房內要求她脫光，自稱神明降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。