男友室友長期偷拍她睡姿 還用Face ID解鎖手機轉性愛照

侯姓男子利用與室友及其女友熟識機會，在租屋處客廳、室友房間大膽拍攝其女友各種居家生活姿態，拍到其露出內褲、側乳等；侯還趁女生熟睡，潛入房間偷拍下體，用她臉部解鎖手機，取得裸照、性愛影像，最後更乾脆裝設針孔竊錄，台南地院將侯判刑1年2月。

判決書指出，台南市侯姓男子與朋友在善化區租屋，兩人住在不同房間，朋友的女友也一起入住；侯與朋友及其女友成為室友，三人因熟識，時常在彼此房間內出入走動，沒想到侯竟利用對方信任、並無戒心的機會，從2021年7月間開始，就大膽拍攝室友女友在各種居家動態。

侯趁著與室友女友一起在客廳的時候，悄悄持手機拍攝她盤腿、屈膝、或雙腳張開，腳掌相互貼著等坐姿時，露出大腿內側及內褲，或在家中僅著球衣，露出側乳，或是各種站立露出大腿、內褲等姿態的照片；進而是對方在房間躺在床上時，侯都拍攝多種角度影像。

侯長期潛入室友房間，拍攝其女友露出大腿根部及內褲、或僅著背心及內褲，側躺在床上滑手機、或側躺時露出屁股及大腿內側、或翹腳躺在床上，露出大腿內側及內褲等照片，加上在客廳拍照，時間超過一年半；2022年6月間，見室友女友獨自在房間內熟睡，又趁機潛入。

侯大膽用手撥開室友女友內褲，碰觸下體，並用手機拍攝下體多張照片，屢次得逞讓他更加大膽；侯再次趁對方熟睡時，拿起女生手機，利用Face ID功能解鎖，再透過手機AirDrop功能，將女生手機內儲存的私密照片、影片傳給自己，其中有全裸照片以及性行為影像。

侯變本加厲，2022年9月間在室友房間裝設針孔攝影機，長期竊錄室友與女友的私密性生活；直到2023年2月凌晨，室友女友跟侯借用電腦，無意見竟發現有自己大量的私密照片、影片檔案，趕緊告訴男友，二人才知道室友竟長期攝錄他們，報警究辦。

警方持搜索票前往搜索扣得侯姓男子電腦主機、硬碟、隨身碟及IPhone手機，起出裡面留存的影像檔；警方詢問、檢方偵訊、法院審理時，侯均承認犯行，台南地院認為，從相關影像，加上侯與室友女友的LINE對話紀錄，可證其犯行明確，應依法論科。

法院指出，侯僅因個人私慾，任意竊錄室友與女友非公開活動及身體隱私部位，並無故侵入女子手機，取得私密照片、影片，嚴重侵害隱私權及個人身心安全、生活私密領域；又對女子乘機猥褻，侵犯身體隱私，使其身心受創，所生危害及法益侵害程度非輕。

法院審酌，侯承認犯行，誠實面對自身過錯，節省司法資源耗費，態度尚可，且此前無犯罪紀錄，素行尚佳，但迄未能與被害人達成和解，未能彌補其所受損害；因此侯雖請求宣告緩刑，既然被害人尚未諒解，無其他可認以暫不執行刑罰為適當，不宜為緩刑宣告。