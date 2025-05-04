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已分手7年…噁男竟外流前女友裸照 遭3姐妹聯手提告賠90萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名施姓男子10年前與小芳（化名）交往成男女朋友，但1年多後就分手，沒想到分手7年之後， 施男竟把小芳的裸照散布到臉書成人社團「外流集中營」，甚至把小芳和2個姐姐合照的生活照也Po上網，小芳3姐妹因此聯手向施男提告，施男遭判賠90萬元。

判決書指出，施姓男子與小芳從2015年6月開始交往到隔年8月，兩人交往期間施男拍攝了小芳的裸照，就算分手之後，施男也沒有把裸照刪除銷毀，而是繼續保存，沒想到施男竟明知未經小芳同意，將小芳的裸照散布供人觀賞。

施男2023年9月25日凌晨在臉書社團「外流集中營」社團，以「樹德妹可可愛愛」為標題Po文，設成網址連結方式張貼在Po文頁面下供眾人點選觀覽，裡頭不僅有小芳的裸照，還有小芳和2個姐姐合照的生活照，造成小芳得知此事後精神痛苦不堪。

小芳事後向施男提告求償2百萬元，小芳的2個姐姐也分別向施男求償1百萬元。不過施男開庭時只表示承認自己有做錯，也願意承擔，若有能力也願意做一定的彌補，但面對3姐妹求償共4百萬元，施男表示無力賠償，只辯稱「30萬元是我的極限」。

法官認為，裸照外流對小芳造成極度不安，更擔心在現實生活中遭異樣眼光，且小芳姐姐的生活照也被上傳網路散布，對當事人造成極大困擾，因此判施男應賠償給小芳60萬元，兩個姐姐各15萬元，共需賠償90萬元。

高雄市一名施姓男子10年前與小芳（化名）交往成男女朋友，但1年多後就分手，沒想到分手7年之後， 施男竟把小芳的裸照散布到臉書成人社團「外流集中營」，甚至把小芳和2個姐姐合照的生活照也Po上網。偷拍示意圖。圖／AI生成
高雄市一名施姓男子10年前與小芳（化名）交往成男女朋友，但1年多後就分手，沒想到分手7年之後， 施男竟把小芳的裸照散布到臉書成人社團「外流集中營」，甚至把小芳和2個姐姐合照的生活照也Po上網。偷拍示意圖。圖／AI生成

分手 姐姐 提告 裸照

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