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台鐵新烏日站出現露鳥俠 站眼鏡行前打手槍判拘役

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子有妨害風化前科，去年2月間在台鐵新烏日站的一間隱形眼鏡店家前，掏出下體做出「打手槍」的動作，因當時正值下午，往來旅客多，趕緊通報鐵路警察到場，檢方依公然猥褻罪起訴，台中地院審酌陳有精神疾病，判拘役20天，可易科2萬元。

判決指出，陳姓男子（43歲）曾有傷害、妨害風化、竊盜等前科，目前以撿拾回收物維生，去年2月16日下午4時許，陳行經台鐵新烏日站的大廳時，在一間販售隱形眼鏡的店家前，掏出下體做出猥褻動作，嚇壞不少旅客，趕緊報警。

鐵路警察到場後，調閱監視器，陳男也坦認犯案，警詢後依公然猥褻罪送辦，檢方起訴後，聲請簡易判決處刑。

台中地院近日審結，認定陳男有精神疾病，屬於低收入戶，犯行後已深感歉意，審酌陳有傷害等多項前科，素行不良，依法判拘役20天，可易科2萬元，仍可上訴。

台中市陳姓男子在去年初時，在台鐵新烏日站內做出猥褻動作，台中地院判拘役。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在去年初時，在台鐵新烏日站內做出猥褻動作，台中地院判拘役。圖／本報資料照

猥褻 隱形眼鏡

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