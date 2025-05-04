台鐵新烏日站出現露鳥俠 站眼鏡行前打手槍判拘役

台中市陳姓男子有妨害風化前科，去年2月間在台鐵新烏日站的一間隱形眼鏡店家前，掏出下體做出「打手槍」的動作，因當時正值下午，往來旅客多，趕緊通報鐵路警察到場，檢方依公然猥褻罪起訴，台中地院審酌陳有精神疾病，判拘役20天，可易科2萬元。

判決指出，陳姓男子（43歲）曾有傷害、妨害風化、竊盜等前科，目前以撿拾回收物維生，去年2月16日下午4時許，陳行經台鐵新烏日站的大廳時，在一間販售隱形眼鏡的店家前，掏出下體做出猥褻動作，嚇壞不少旅客，趕緊報警。

鐵路警察到場後，調閱監視器，陳男也坦認犯案，警詢後依公然猥褻罪送辦，檢方起訴後，聲請簡易判決處刑。