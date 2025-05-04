偽娘實現「高雄愛情摩天輪」自慰PO網 拍片共犯到案了

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成身穿水手服的「偽娘」，在高雄某購物中心摩天輪車廂，拍攝不雅自慰影片上傳網路，引發軒然大波，警方主動查辦，「女主角」蔡男昨到案，稱希望擁有這類「作品」，共犯洪男今天也到案，稱基於友情才幫拍片。

在高雄摩天輪上拍不雅片的行為人蔡男和拍片的洪男昨天和今天已相繼到案，警詢後，依公然猥褻罪將2人函送高雄地檢署偵辦。

據了解，蔡姓男子（23歲）與洪姓男子（29歲）平時喜愛打扮成偽娘，將自拍照片和影片上傳IG或臉書；日前蔡男裝扮成「偽娘」，身穿水手服在高雄某購物中心的摩天輪上露出生殖器，並由洪男幫忙拍下打手槍的不雅影片，事後由蔡男放上個人IG，被網友發現截圖PO網，有網友酸影片實現「高雄愛情摩天輪」的政績。

偽娘在摩天輪上拍手淫的不雅畫面瘋傳，引發軒然大波；蔡男事後發出「道歉聲明」，坦承影片是在4個月前，由他主導拍攝與上傳，並稱「在影片中做了不對的事，對業者、民眾與整體社會觀感皆造成嚴重影響，深感羞愧與懊悔，並誠摯致歉」。

蔡男並強調，主導影片拍攝與上傳，是他個人意圖所發起的行為，責任由他一人承擔。摩天輪所在地的前鎮警分局主辦查辦，警方循線查出蔡男和洪男身分，聯繫2人到案說明。

蔡男昨天下午穿T恤和短褲，由律師陪同下，向前鎮警方說明；據了解，蔡男稱因看過其他偽娘也有類似作品，自己也想擁有自拍「作品」，1月初才找洪男到高雄的摩天輪拍影片。