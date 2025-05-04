快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

作業員染指已婚同事 還諷綠帽夫判賠50萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子是自動化現場作業員，在2022年染指已婚女同事，雙方互傳情色訊息，男子還諷刺女同事丈夫，綠帽夫節錄二人15段對話紀錄，求償100萬元，男子辯稱不知同事已婚，但人妻證稱，男子面試時履歷有寫，判男子得賠50萬元，可上訴。

判決指出，台中市一名男子擔任自動化現場作業員，他在2022年11月至2023年1月間，染指同公司已婚女同事，雙方除發生性關係外，還用微信軟體討論歡愛的過程，提到「射好射滿」、「吃精王」、「下面很大」、「不用入珠」等對話，甚至男子還提到「要在他面前〇你」、「感謝他小」、「妳沒有離婚狀態幫我生」等語。

人夫在2023年初發現妻子的出軌對話後，同年3月間與妻子協議離婚，人夫另節錄妻子與小王互傳情色對話的15段對話紀錄截圖，認為小王以微信與妻子通話、互相示愛、邀約見面、發生性行為，事後討論性愛過程等，侵害其配偶權，也造成他身心痛苦，求償100萬元。

台中地院審理時，小王雖承認有與已婚女同事有相關的情色對話紀錄，但否認知情女同事已婚，不過女同事開庭時作證，進入公司時是小王所面試，當時履歷表上即有寫到婚姻狀態是「已婚」。

法官不採信小王辯詞，審酌雙方收入、社會地位等情狀後，判小王得賠女同事丈夫50萬元，仍可上訴。

台中市一名作業員染指已婚女同事，互傳情色訊息，綠帽夫求償100萬元，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成
台中市一名作業員染指已婚女同事，互傳情色訊息，綠帽夫求償100萬元，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成

同事 妻子 小王

延伸閱讀

被控殺妻棄屍還押3年！妻子「復活」出庭解釋 人夫證清白終獲釋

台中女老師偷情...傳「拉布拉多跟吉娃娃交合」成鐵證

男子跟蹤騷擾女同事判拘役又再犯！監視影片成鐵證 嘉檢起訴

男騷擾前女同事遭判拘役仍持續跟蹤 嘉檢起訴

相關新聞

偽娘實現「高雄愛情摩天輪」自慰PO網 拍片共犯到案了

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成身穿水手服的「偽娘」，在高雄某購物中心摩天輪車廂，拍攝不雅自慰影片上傳網路，引發軒然...

作業員染指已婚同事 還諷綠帽夫判賠50萬

台中市一名男子是自動化現場作業員，在2022年染指已婚女同事，雙方互傳情色訊息，男子還諷刺女同事丈夫，綠帽夫節錄二人15...

裝神弄鬼玷汙女信徒 他還狡辯宗教自由…慘遭法官打臉

張姓男子以法師自居，在嘉義縣住處開設私人神壇，前年11月間對女信徒誆稱有疾病需神明祭改，在摩鐵房內要求她脫光，自稱神明降...

高雄摩天輪拍自瀆片 「偽娘」到案曝拍攝原因：希望也有這種作品

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成「偽娘」，在高雄某商場摩天輪車廂，涉嫌拍攝不雅自瀆影片上傳網路，今天下午蔡男由律師陪...

假裝手傷騙陌生女子幫穿褲 水電工性騷不成竟把她推倒…下場曝光

新竹30歲徐姓水電工，假借手傷需協助穿褲為由，將素不相識的女子引至男廁門外，在對方幫忙穿褲時突然拉住雙臂，嚇得女方大聲尖...

獨／潛入單身公寓猥褻 噁心男竟稱「我是口技師」判刑4年

游姓男子前年潛入新北市一處單身公寓欲行竊，見何姓男子因天氣炎熱，睡覺僅著內褲，竟色心大起出手搓揉其下體，何男睜眼驚見陌生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。