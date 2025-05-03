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高雄摩天輪拍自瀆片 「偽娘」到案曝拍攝原因：希望也有這種作品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成「偽娘」，在高雄某商場摩天輪車廂，涉嫌拍攝不雅自瀆影片上傳網路，今天下午蔡男由律師陪同到案，稱希望自己也有這類「作品」才拍攝影片。

據了解，蔡姓男子（23歲）與洪姓男子（29歲）平時喜愛打扮成偽娘拍照，上傳IG或臉書，蔡男約未到案的洪男到高雄，搭摩天輪後，由洪幫蔡男拍攝自瀆影片上傳網路，影片流傳開來，高雄市警方發現內容，追查出他們的身分，聯繫2人到案說明，查辦涉嫌公然猥褻罪嫌。

今天下午，蔡男穿著T恤和短褲，沒有偽娘打扮，由律師陪同，到高雄市警前鎮分局，洪男向警方說會找律師後再下高雄說明。

據悉，蔡男說他看過其他偽娘的作品，自己也想要有這樣的「作品」1月初才找洪男一起到高雄的摩天輪，請洪幫他攝影自瀆影片。

蔡男在自己的臉書，也貼出道歉聲明，表示影片內容做了不對的事，對業者、民眾與整體社會觀感皆造成嚴重影響，深感羞愧與懊悔，並誠摯致歉，認為他「主導拍攝與上傳，是我個人意圖所發起的行為。責任應由我1人承擔」，對於在公共設施內不當拍攝並上傳影片，是極為不妥的行為，也可能違反法律與社會規範，願意全力配合相關單位的調查，誠實面對應負的責任與後果。

洪男也發出致歉聲明，表示並不是他主導與謀劃，是基於友人情誼幫忙拍攝，沒有上傳至任何網站或分享任何人，也沒獲得任何利益。

2男子打扮成偽娘在摩天輪拍攝不雅影片，其中蔡姓男子今天下午到案說明。記者林保光／攝影
2男子打扮成偽娘在摩天輪拍攝不雅影片，其中蔡姓男子今天下午到案說明。記者林保光／攝影

上傳 影片 律師 猥褻 高雄市

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