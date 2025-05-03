假裝手傷騙陌生女子幫穿褲 水電工性騷不成竟把她推倒…下場曝光

新竹30歲徐姓水電工，假借手傷需協助穿褲為由，將素不相識的女子引至男廁門外，在對方幫忙穿褲時突然拉住雙臂，嚇得女方大聲尖叫。徐男因擔心性騷擾行為曝光，竟直接推倒女子導致受傷，新竹地院依強制及傷害罪，判徐男有期徒刑4月，易科罰金12萬。

法官調查，徐男前因竊盜案件，經判刑6月確定，出獄後仍不知悔改。前年12月2日早上8時許，徐男以借廁所為由，要求素不相識的女子陪同前往竹北市享平方地下1樓廁所，徐男如廁完畢後，以手部開刀留有舊疾為由，要求女子協助他穿褲子。

徐男待女子靠近後，突以雙手拉住其雙臂，女子驚嚇尖叫，徐男唯恐被人發現，以手推倒對方，造成對方身體多處挫傷，手機螢幕保護貼破裂。女子事後報案，警方調查後依傷害、強制及毀損罪送辦。

法官認為，徐男身為成年人，任意以強制手段侵害他人身體自由與健康，顯見其缺乏尊重他人與守法意識。考量其坦承犯行、離婚扶養未成年子女、經濟困難領有中低收入補助，最終判處強制罪與傷害罪各3月徒刑，應執行4月，易科罰金12萬。