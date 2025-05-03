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獨／潛入單身公寓猥褻 噁心男竟稱「我是口技師」判刑4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

游姓男子前年潛入新北市一處單身公寓欲行竊，見何姓男子因天氣炎熱，睡覺僅著內褲，竟色心大起出手搓揉其下體，何男睜眼驚見陌生面孔愣住，游男竟仍不停手，還自稱「我是口技師」，見何男欲起身反擊才乘隙逃離。新北地院日前依侵入住宅強制猥褻罪，判刑4年，可上訴。

判決指出，游姓男子2023年10月23日凌晨2時許，潛入新北市新莊區一處單身公寓欲行竊，因天氣炎熱，見熟睡的何男僅著內褲，一時色心大起，竟出手搓揉其下體，何男從睡夢中驚醒，驚見陌生面孔一時不知如何反應，游男竟仍不停手，還自稱「我是口技師」，見何男欲起身反擊才乘隙逃離。

何男表示，當時因冷氣壞掉，為求通風，開窗又將房間半掩，睡夢中被驚醒，見到陌生的游男，連問對方是誰，對方2次都以氣音回應他，「噓，我是口技師。」游男到案後辯稱只是想進去行竊，否認乘機強制猥褻，因何男指證歷歷又有公寓內監視拍到游男身形畫面，新北地院日前依侵入住宅強制猥褻罪，判刑4年，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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公寓 猥褻

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