持有兒少性影像 黃子佼加保50萬限制出境

台灣高等法院審理黃子佼持有未成年人性影像案，昨安排調解程序，至今黃已與10人和解。記者王宏舜／攝影

藝人黃子佼持有二二五九個未成年人性影像，被依違反兒少性剝削防制條例罪起訴，一審判刑八月徒刑，案件上訴台灣高等法院，高院昨安排調解程序，黃子佼至今已與十名被害人和解，不過在離開法院後，受命法官為確保審判順利進行，再加保五十萬元，並限制出境、出海，保金累計八十五萬元。

黃子佼昨天仍穿著藍色上衣、戴白色鴨舌帽出庭，高院在四月廿八日時也曾開過調解庭，當時黃未出庭，但與五名被害人和解，昨天高院再安排黃和五名被害人調解，也全都和解。

黃在偵查期間認罪，檢方命卅五萬元交保，但法院審理時，黃又翻供，檢方求刑七到九月。北院認為黃購買的未成年人性影像達二二五九個，兒童、少年人數有卅五人，犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

由於黃子佼購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃雖供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中，兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有十到十七歲，分別就讀國小至高中，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展，因此判黃八月徒刑，併科罰金十萬元。

高院表示，此次加保為受命法官個人的「處分」，並非合議庭的「裁定」，黃子佼若不服可由「準抗告」救濟。