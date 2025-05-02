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高院法官要黃子佼加保至85萬元限制出境出海 不服可提準抗告救濟

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理黃子佼無故持有未成年人性影像案，今行調解程序，至今黃已與35名被害人中的10人和解。聯合報系資料照
台灣高等法院審理黃子佼無故持有未成年人性影像案，今行調解程序，至今黃已與35名被害人中的10人和解。聯合報系資料照

藝人黃子佼無故持有2259個未成年人性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審被判8月徒刑，併科10萬罰金，案件上訴台灣高等法院。高院今繼續安排調解程序，黃子佼至今已與10名被害人和解，不過黃在離開法院後，受命法官陳俞伶為確保審判能順利進行，又處分黃加保50萬元，並限制出境、出海，黃的保金累計85萬元。

高院表示，此次的加保為受命法官個人的「處分」，並非合議庭的「裁定」，黃子佼若不服可由「準抗告」救濟。

刑事訴訟法第416條規定「對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為下列處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。」其中即包括羈押、具保、責付、限制住居、限制出境、限制出海、搜索、扣押或扣押物發還、變價、擔保金、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分。

黃子佼在偵查期間認罪，檢方命35萬元交保，但到了台北地方法院審理時，黃又翻供，檢方具體求刑7到9月。北院認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性；黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中，判他8月徒刑，併科罰金10萬元。

高院在4月28日時也曾開過調解庭，當時黃未出庭，但完成與5名被害人和解，今日高院再安排黃和5名被害人調解，也全都和解。

性剝削 未成年 被害人 黃子佼

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