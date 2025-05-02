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「園長之子」毛畯珅性侵女童判關28年8月 家長籲北市府認錯負責

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。聯合報系資料照
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。聯合報系資料照

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵猥褻多名女童，最高法院認定毛犯226罪、累計刑期1291年，應執行28年8月徒刑定讞。部分家長今委託勵馨基金會發聲明，感謝司法給予受害者和家屬們公平正義，但也呼籲司法介入調查幼兒園負責人、股東其多名教保員是否涉及隱匿包庇，同時呼籲台北市政府勇於認錯、負起該負的責任。

部分家長聲明說，儘管再多的刑罰可能都難以盡如人意，但感謝司法給予受害者和家屬們的公平正義，也謝謝所有參與本案的司法人員、家長、群眾的努力。

聲明也指出，負責人和幼兒園股東已明確表示不會對毛男的行為負起賠償，被害者們求償無門。同時，負責人、股東及多名教保員是否涉及隱匿、包庇等不作為情事，希望司法積極介入調查，毋枉毋縱。

聲明也點名台北市政府，部分家長認為，本案之所以犯情擴大至此，北市府和市政相關局處人員輕忽的態度與行為難辭其咎；家屬呼籲台北市政府應勇於承認錯誤，向受害者及家長致歉，並負起該負的責任。

聲明說，毛男還有犯行更嚴重的後案尚在審理中，但其開庭態度囂張頑劣，顯然不能深刻反省，希望法官能注意被告的犯後態度，未來在刑度上加以反映，也期待社會各方繼續關注本案，給予受害者及家屬公道。

勵馨基金會也呼籲，對兒童性侵「零容忍」，應修補制度漏洞，兒童性侵害案件的偵查往往面臨諸多挑戰，尤其是搜尋證據的關鍵，在這起案件中，基金會認為應完整保存監視器畫面並上傳雲端、性侵案件應查察手機及電腦資訊、落實兒童證詞專家證人制度，並建立「兒童工作證」制度。

勵馨基金會表示，兒童性暴力案件的衝擊長遠且深層，社會必須從制度上落實「預防重於治療」，建構更嚴密的早期通報、監管與教育介入機制。

北市府 幼兒園 性侵 教保員 猥褻

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