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高雄夢時代摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳有男扮女裝俗稱「偽娘」的男子在高雄夢時代摩天輪車廂，拍攝不雅影片，還上傳粉絲網頁營利。高雄市警方發現內容，今天表示，將追查並通知當事人到案說明。

據警方了解，轄區高雄市警前鎮分局並未接獲報案，經主動通知商家釐清，商家表示未獲報，也不清楚何人拍攝不雅影片。警方表示，檢視網路貼文中照片，恐涉及公然猥褻罪，照片時間應為去年12月23日至今年1月22日之間所拍攝，警方將調閱相關影像畫面，追查並通知當事人到案說明，釐清事發經過、還原事實。

前鎮警分局表示，依據刑法第234條，「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」，意圖營利而犯罪得加重其刑，呼籲民眾勿在公共場所做出違反善良風俗的行為，以免觸法。

據了解，網傳影片是1名男子打扮女裝，穿著水手服在摩天輪上手淫，另1人負責拍攝影片嬉鬧，影片被轉傳到臉書，已經刪除下架。

網傳有男子扮女裝，在高雄夢時代摩天輪車廂自瀆。記者林保光／攝影
網傳有男子扮女裝，在高雄夢時代摩天輪車廂自瀆。記者林保光／攝影

影片 猥褻

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