「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，毛在法院審理時承認所有女童都被他「摸」過，最高法院認定毛犯226罪、累計刑期1291年，應執行28年8月徒刑定讞。
毛畯珅前年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童，批毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，利用工作、職務機會犯案，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。
一審傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面等證物，認定毛確實犯案。一審認為毛家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康重要性，卻為滿足自己性慾而性侵、猥褻、拍攝性影像，時間長達一年。
一審依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期1252年6月，應執行28年徒刑，但檢方認為量刑太輕，另指毛涉犯其他罪而上訴。
毛在於高院審理時坦承所有女童都有被他「摸」過，二審批評毛畯珅犯行惡劣，造成被害人和家長嚴重創傷，且認為毛多犯一罪，對其他女童的犯罪事實也有些許出入，經撤銷後改判為28年8月刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
除了本案之外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件仍在審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言