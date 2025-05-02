快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，毛在法院審理時承認所有女童都被他「摸」過，最高法院認定毛犯226罪、累計刑期1291年，應執行28年8月徒刑定讞。

毛畯珅前年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童，批毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，利用工作、職務機會犯案，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。

一審傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面等證物，認定毛確實犯案。一審認為毛家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康重要性，卻為滿足自己性慾而性侵、猥褻、拍攝性影像，時間長達一年。

一審依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期1252年6月，應執行28年徒刑，但檢方認為量刑太輕，另指毛涉犯其他罪而上訴。

毛在於高院審理時坦承所有女童都有被他「摸」過，二審批評毛畯珅犯行惡劣，造成被害人和家長嚴重創傷，且認為毛多犯一罪，對其他女童的犯罪事實也有些許出入，經撤銷後改判為28年8月刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

除了本案之外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年10月22日再依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件仍在審理中。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。圖／聯合報系資料照片

女童 幼兒園 猥褻

延伸閱讀

台中色表哥性侵年幼表妹！在阿嬤家硬上...下場判5年

13歲少女嘔吐腹痛求醫…揭遭獸父亂倫性侵長達4年 已懷孕4個月

惡狼繼父猥褻、性侵未成年姐妹花達98次 一審判決出爐

影／國定古蹟東門城「迎春門」全裸自拍 猥褻動作PO網遭逮

相關新聞

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥...

高雄夢時代摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

網傳有男扮女裝俗稱「偽娘」的男子在高雄夢時代摩天輪車廂，拍攝不雅影片，還上傳粉絲網頁營利。高雄市警方發現內容，今天表示，...

台中色表哥性侵年幼表妹！在阿嬤家硬上...下場判5年

台中1名男子明知表妹未成年，卻趁著親戚不在家時多次伸狼爪，朝他摸胸、下體猥褻，還大膽帶到倉庫、車上和他性交、逼口交，女童...

人妻獨自顧3子女 在外工作夫驚見「性愛體驗感想」怒告小王

新竹蔡男與妻子陳女結婚逾十年，去年開始發現妻子與小王曖昧傳情，甚至還討論性愛體驗後感想，怒告小王劉男侵害配偶權，並求償6...

用遊戲道具誘騙少女視訊裸露 網路惡狼判刑3年4月

南投縣謝姓男子透過網路遊戲認識未成年少女，涉嫌以贈送網遊道具為由，誘騙少女透過網路攝影機，脫衣裸露胸部供他觀看，南投地方...

闖外甥女浴室摸透透還偷拍 他上訴期間還伸鹹豬手二審判更重

台南有名女童去年6月間在家浴室洗澡，同住表姨丈藉口替她敷面膜闖入，撫摸其胸、背及下體，還持手機拍攝，她在校哭泣遭老師察覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。