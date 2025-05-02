「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，毛在法院審理時承認所有女童都被他「摸」過，最高法院認定毛犯226罪、累計刑期1291年，應執行28年8月徒刑定讞。

毛畯珅前年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童，批毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，利用工作、職務機會犯案，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。

一審傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面等證物，認定毛確實犯案。一審認為毛家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康重要性，卻為滿足自己性慾而性侵、猥褻、拍攝性影像，時間長達一年。

一審依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期1252年6月，應執行28年徒刑，但檢方認為量刑太輕，另指毛涉犯其他罪而上訴。

毛在於高院審理時坦承所有女童都有被他「摸」過，二審批評毛畯珅犯行惡劣，造成被害人和家長嚴重創傷，且認為毛多犯一罪，對其他女童的犯罪事實也有些許出入，經撤銷後改判為28年8月刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。