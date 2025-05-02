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台中色表哥性侵年幼表妹！在阿嬤家硬上...下場判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子不顧表妹年幼多次性侵、猥褻，法院判他5年。圖／AI生成
男子不顧表妹年幼多次性侵、猥褻，法院判他5年。圖／AI生成

台中1名男子明知表妹未成年，卻趁著親戚不在家時多次伸狼爪，朝他摸胸、下體猥褻，還大膽帶到倉庫、車上和他性交、逼口交，女童遇害長達4年直到警方獲報才曝光；法院以男子犯後坦承，表妹不願提告，依強制性交等5罪ㄧ共判他5年，可上訴。

檢警調查，男子清楚表妹年幼，2020年9月起卻在阿嬤家朝表妹襲胸、摸下體猥褻，後來甚至變本加厲分別在房間、倉庫及車上，朝對方性侵、逼口交。

直到2024年1月，男子仍持續騷擾表妹，前後性侵、用下體磨蹭，4年來至少下手5次，直到警方獲報介入調查才曝光。

男子落網後於警詢、偵查中及法院審理均坦承不諱，被害女童也指證歷歷，也有雙方臉書對話紀錄、醫院驗傷及學校資料可佐。

法院審酌，男子朝表妹強制性交、強制猥褻，最低刑度可處7年、3年，但考量他犯後坦承，表妹及其家屬都不願意對他提告，斟酌犯罪情節認為就算判 最低刑度仍過重，認定他顯可憫恕，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院指出，男子不思和年幼表妹正常相處，明知她身心尚未成熟卻未滿足自身性慾，前後朝她性交、猥褻，妨害女童身心發展。

法院審理後依2個對未滿14歲之女子強制猥褻、3個對未滿14歲之女子強制性交，一共5罪判他有期徒刑5年。

男子不顧表妹年幼多次性侵、猥褻，法院判他5年。示意圖／ingimage
男子不顧表妹年幼多次性侵、猥褻，法院判他5年。示意圖／ingimage

女童 提告 猥褻

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