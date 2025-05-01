人妻獨自顧3子女 在外工作夫驚見「性愛體驗感想」怒告小王

新竹蔡男與妻子陳女結婚逾十年，去年開始發現妻子與小王曖昧傳情，甚至還討論性愛體驗後感想，怒告小王劉男侵害配偶權，並求償60萬。法官審理，劉男明知女方已婚仍與之交往，行為逾越社會可容忍範圍，判劉男須賠償蔡男35萬。

判決書指出，蔡男與陳女2014年結婚，育有3名子女。去年10月，蔡男察覺妻子行為異常、訊息往來頻繁，追查後發現她與劉男自2023年底起多次傳送曖昧訊息，甚至詳談性行為後的體驗感受。

蔡男控訴，自己長年在外努力工作不輟，以供應家庭所需，卻因第三者介入，使妻子陳女罔顧家庭，漠視他的付出，導致他難過焦慮不已、精神受有莫大痛苦，因此向劉男求償60萬。

劉男辯稱，蔡男與陳女婚姻早已「有名無實」，陳女長期獨自照顧3名未成年子女，精神壓力沉重，蔡男從未實質參與家庭事務，雙方關係早已冷淡，難以溝通。他是在女方婚姻陷入困境後才與其發展感情，且強調通姦罪已廢，所謂「配偶權」不存在，並主張求償金額過高，請求駁回。

法官認為，親密關係本質具有排他性，雙方應互守誠信。劉男明知陳女已婚，仍多次與其發生性行為，已侵害配偶間應維持之身分法益，對蔡男精神造成重大痛苦，依法應負賠償責任，最終判劉男須賠償蔡男35萬元。