用遊戲道具誘騙少女視訊裸露 網路惡狼判刑3年4月

南投縣謝姓男子透過網路遊戲認識未成年少女，涉嫌以贈送網遊道具為由，誘騙少女透過網路攝影機，脫衣裸露胸部供他觀看，南投地方法院今天依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處謝男有期徒刑3年4月。

判決書指出，謝男與被害少女是一款網路遊戲用戶因此結識。謝男知對方為未成年少女，認為有機可欺，以贈送網遊道具為由，在2022年12月5日至8日12時，要求少女開啟MESSENGER通訊軟體視訊功能，只要少女脫衣裸體供他觀賞，他就贈送相關道具。

少女為了得到道具，果然在北部住家中，透過MESSENGER視訊鏡頭，裸露腰部及胸部，讓謝男得逞。

然而，少女裸露後感覺不舒服，不願再與謝男聊天，並封鎖謝男，還將謝要求她裸體經過告知母親。

母親知道女兒遭網路惡狼誘騙後相當氣憤，立刻通報社工，並報警處理。警方在謝男南投住處，搜索查扣作案用的手機及兩人通訊截圖，南投地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

法官認為，謝男明知被害人未成年，對於性與身體的自主能力及判斷能力尚未成熟，思慮也不周詳，竟為滿足個人私慾，誘騙少女裸露身體，雖然畫面未供其他人觀賞，但已觸犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處謝男有期徒刑3年4月。