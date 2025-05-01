快訊

AI新時代／讓人類智慧不被邊緣化 如何建構AI未來藍圖

說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

詹姆士遭轟白眼狼！王鈞罕見開嗆「黑心人煮不出好菜」怒求償3千萬

闖外甥女浴室摸透透還偷拍 他上訴期間還伸鹹豬手二審判更重

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名女童去年6月間在家浴室洗澡，同住表姨丈藉口替她敷面膜闖入，撫摸其胸、背及下體，還持手機拍攝，她在校哭泣遭老師察覺後通報，一審認表姨丈犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪判4年，上訴二審期間，他竟又用手拍大腿舉動，法官認無悔意改判7年2月。

女童表示，晚上她在洗澡的時候，姨丈問她要不要敷臉，她把門開一條縫，探頭出去，他就把門打開了...幫她敷完臉之後，他就捏她胸部，摸大腿內側，還摸她尿尿的地方。他進浴室的時候有拿手機出來對著她，沒有看到他拿手機對著她做什麼，但當時手機螢幕顯示相機的畫面。

經查扣被告手機內，有他所拍攝女童性影像照片，可看出女童當時全身赤裸，臉上敷有白色面膜，僅在脖子處圍披一條毛巾以遮住身體前側，惟無法完全遮掩而仍露出胸部、下體等隱私部位。

一審認他犯後坦認犯行，未無端浪費司法資源，並與女童及母親調解成立，承諾分期賠償其所受損害，犯後態度並非不良，且前無任何性犯罪紀錄，認如逕科處被告最輕有期徒刑7年，仍有過重而值得憐憫之情，依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法官認他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪處4年。他不服上訴二審，未料，今年3月底仍於審理期間，竟出現用手拍女童左側大腿舉動，致女童感覺仍遭表姨丈繼續騷擾，而深感噁心、生氣及不舒服，因而提出陳述書。

他也坦認，確有拍女童左大腿的舉動，然而，他供稱，他覺得只是一般玩鬧，不覺得有猥褻意思。

台南高分院合議庭指出，被告所犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項法定刑固為「7年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」，惟考量他客觀犯行情節嚴重、所生危害非輕，暨其主觀惡性重大、尚無從認有悔意情況，難認有何情輕法重而有違罪刑相當及比例原則情形，與刑法第59條適用要件不合，自無從依其規定減刑。

因此，合議庭撤銷原判決，認他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪處7年2月，可上訴。

台南高分院指出，被告認罪且已達成調解，之後有再用手拍女童左側大腿舉動，致女童感覺仍遭騷擾犯後態度，認他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪處7年2月。圖／本報資料照
台南高分院指出，被告認罪且已達成調解，之後有再用手拍女童左側大腿舉動，致女童感覺仍遭騷擾犯後態度，認他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪處7年2月。圖／本報資料照

女童 面膜

延伸閱讀

分屍女友判無期 上訴稱鑑定報告失真…律師：他不懂中文

補簽領出席費遭判刑 黃文政、吳國寶喊冤：上訴捍衛清白

雲林男遭家人「挖喉驅魔」致死 陳母不符自首要件上訴被駁回

為什麼常打掃卻還是不乾淨？浴室髒亂的人往往可能做錯3件事

相關新聞

闖外甥女浴室摸透透還偷拍 他上訴期間還伸鹹豬手二審判更重

台南有名女童去年6月間在家浴室洗澡，同住表姨丈藉口替她敷面膜闖入，撫摸其胸、背及下體，還持手機拍攝，她在校哭泣遭老師察覺...

高雄男約10歲女童上旅館 母親氣炸「她還小」法官重判4年10月

高雄27歲廖姓男子在手游「傳說對決」認識年僅10歲國小女童，廖男利用女童對性的好奇心，約她到旅館發生性關係，女童媽媽知道...

男子跟蹤騷擾女同事判拘役又再犯！監視影片成鐵證 嘉檢起訴

嘉義林姓男子對前女同事有好感，因涉嫌多次跟騷遭判拘役確定，警也以書面告誡，但林男不知悔改，多次藉故在女子工作場所逗留，讓...

嘻哈表演男帶酒醉美少女進男廁 抽大麻電子菸、性侵拍照遭起訴

嘻哈社團活動表演嘉賓張姓男子見台下觀眾16歲少女年輕貌美且喝酒醉，涉嫌找少女到廁所抽大麻電子菸，趁酒醉意識不清發生性行為...

惡狼繼父猥褻、性侵未成年姐妹花達98次 一審判決出爐

桃園1名水泥工假釋期間與經營檳榔攤、帶著2名女兒的老闆娘結婚，新婚期間就對繼女伸狼爪，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯...

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

曾於高雄某國小任職的張姓校長，被控在同居人家中裝設針孔設備，偷拍同居人女兒、胞妹沐浴、更衣，藏有偷拍影片的隨身碟，還被他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。