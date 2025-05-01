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高雄男約10歲女童上旅館 母親氣炸「她還小」法官重判4年10月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄27歲廖姓男子在手游「傳說對決」認識年僅10歲國小女童，廖男利用女童對性的好奇心，約她到旅館發生性關係，女童媽媽知道後氣炸，對廖男提告，還痛斥「我女兒一看就這麼小，還敢做這種事！」最後廖被依與14歲以下少女為性交罪，判4年10月。

判決指出，廖男跟女童都是「傳說對決」玩家，去年4月間，廖男發現女童對性有好奇心跟興趣，便約女童外出，跑到某間旅館開房，事隔多日後，廖男又約女童到同一家旅館，趁機撫摸女童胸部跟下體猥褻得逞。

當時女童媽媽發現女童外出，打手機給女童卻都沒接通，等到女童回家後，才發現她竟跟廖男發生關係，氣得報警對廖男提告，廖男在檢警偵訊時，都否認犯罪，直到法院審理期間，才坦承跟女童發生關係。

廖男稱，他跟女童只是開心在網路聊天出來玩，剛好他有性方面需求，女童對這方面也好奇及興趣；女童母親聽完他庭上陳述則氣炸，「我女兒一看就這麼小，還敢做這種事！」

女童媽媽說，廖男跟她女兒出去時，她一直連繫女兒，但廖卻不讓女兒接電話，甚至刪除對話資料，她不希望兩人再見面，無法接受廖男道歉，請求法官重判。

高雄地方法院審理後，法官認為女童年僅10歲，身高才135公分，廖男明知女童年紀，卻仍與女童發生關係，妨害她身心發展，依猥褻、與14歲以下少女為性交罪，共判4年10月。

高雄廖姓男子約10歲女童上旅館，被法院判4年10月。示意圖／本報資料照片
高雄廖姓男子約10歲女童上旅館，被法院判4年10月。示意圖／本報資料照片

女童 性關係

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