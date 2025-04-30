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男子跟蹤騷擾女同事判拘役又再犯！監視影片成鐵證 嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義林姓男子對前女同事有好感，因涉嫌多次跟騷遭判拘役確定，警也以書面告誡，但林男不知悔改，多次藉故在女子工作場所逗留，讓女子心生畏懼，無法安心工作而報警。警方據報再將林男依法送辦，嘉義地檢署依違反跟騷法起訴。

起訴書表示，年約33歲林男與因工作結識女同事，2023年6月涉嫌實施跟蹤騷擾行為遭起訴，去年3月間嘉義地方法院判處拘役30天確定，嘉義縣朴子分局也對林男發出書面告誡，不得再對被害人女子跟蹤騷擾。

但林男遭判處拘役確定後仍不知悔改，去年5月至去年7月間分別前往女子住處附近徘徊，還多次前往女子工作的加油站，以加油、洗車或與其他前同事商討私事為由，在加油站逗留數10分鐘後才離開。

因林男涉嫌跟擾行為讓女子心生畏怖、無法放鬆心情出入居所，工作時處於緊張害怕狀態，影響日常生活及社交活動，因此報警偵辦。

林男坦承於女方住處、上班地方徘徊，但否認有跟騷罪嫌，辯稱與女子曾是同事，見女子走路上下班，騎車前往確認她是否住在附近，而去加油站是找前同事談事情、洗車。

檢方認為，林男若真要與前同事商討私事或是洗車，在不接近被害人情況下，仍有其他途徑可採用，但林男刻意選擇被害人工作地點及上班時間，又有監視影片等可佐證，對被害人實施跟蹤騷擾的目的十分明顯，依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

嘉義男騷擾前女同事被判拘役，他又持續涉嫌跟蹤，嘉義地檢署依跟騷法起訴。圖／本報資料照片
嘉義男騷擾前女同事被判拘役，他又持續涉嫌跟蹤，嘉義地檢署依跟騷法起訴。圖／本報資料照片

同事 嘉義

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