嘻哈表演男帶酒醉美少女進男廁 抽大麻電子菸、性侵拍照遭起訴

嘻哈社團活動表演嘉賓張姓男子見台下觀眾16歲少女年輕貌美且喝酒醉，涉嫌找少女到廁所抽大麻電子菸，趁酒醉意識不清發生性行為，更拍下性影像。台北地檢署日前偵結依乘機性交、違反少年意願使其被拍攝性影像罪起訴。

起訴指出，2022年間張男擔任嘻哈社團活動的表演嘉賓，16歲少女和朋友到超商買酒後前往現場看表演，喝了1瓶真露酒、3瓶多的啤酒後，當晚6點多因酒醉精神不繼。

檢方查出，少女晚上7點4分至12分聯繫朋友來看表演，已無法用中文注音輸入法打字，改用語音通話聯繫朋友。這時，第一次見到少女的張男，見少女年清貌美且已喝酒醉，涉嫌藉口邀她到男廁抽電子菸，少女意識不清聽從進入廁所，張男這時告知少女是「大麻電子菸」趁少女酒醉意識不清，在廁所25分鐘內性侵少女，且在少女不知情時拍下性影像。

案發3天後，少女在媽媽陪同下報案、驗傷，當時電子菸是否含大麻成分已無從查驗，警方15天後持搜索票在張男住處查扣手機，發現手機內少女的性影像照片3張。張男到案供稱，案發後他曾持手機拍下性影像，但少女問他這件事他則否認拍攝，還對少女說「你不是同意我拍攝嗎？為何明知故問？是想甩鍋給我嗎？」