惡狼繼父猥褻、性侵未成年姐妹花達98次 一審判決出爐

桃園1名水泥工假釋期間與經營檳榔攤、帶著2名女兒的老闆娘結婚，新婚期間就對繼女伸狼爪，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪96次、對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、又對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處應執行15年6月徒刑。

犯罪事實指出，43歲T男20年前於台中犯下強盜殺人案遭判無期徒刑，入獄服刑16年於4年前獲假釋，結識帶著2名當時分別就讀國小、中學女兒的檳榔攤女老闆，自2022年4月間婚後，直到2024年5月前為止，一家四口同住桃園蘆竹區。

T男明知繼女B當時年僅15歲，竟於2022年4、5月間某日，在蘆竹住處，竟不顧B女意願，將她壓制在房內床上性侵得逞，結束後還將使用過保險套與摻血衛生紙丟進書桌下的垃圾桶。

可憐的B女自2022年5月1日起，直到去年5月16日前，分別在蘆竹住處、媽媽的檳榔攤、T男車上，以每周1次的頻率，遭惡狼繼父T男強制性交行為94次得逞。就連B女同年5月16日到台中照顧外婆時，T男還追到台中在住處2樓房間內性侵她。

T男連11歲繼女也不放過，2023年間某時，在妻子經營的檳榔攤內，以違反A女的意願，將舌頭伸進A女口內；2024年3、4月間某時，又在檳榔攤對A女說「壓力很大，陪我一次」遭拒，竟將A女帶回家以「難道你喜歡女生？你的第一次不能給我嗎」等語，脫光衣物後將A女壓制在床上，不顧A女拒絕與反抗，將A女衣服往上拉揉捏胸部，又隔著制服褲子觸摸下體，企圖脫下A女衣褲性侵，所幸因A女掙扎制服上衣扣子解不開，也因A女以手阻擋不讓A男拉下褲子而未遂。

審理期間，T男坦承起訴書所載全部犯行，足認被告涉犯強制猥褻、強制性交未遂、強制性交等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且告訴人A女及B女為被告繼女，證人C女為被告配偶，被告曾要求A女、B女不要將猥褻、性侵的事告知他人，且證人C女亦於偵查中證稱，東窗事發後被告曾揚言「妳有本事現在就叫警察」、「我死了妳們全家都不會好過」等情。

根據司法院判決紀錄顯示，T男遭檢方羈押禁見之前，去年4月14日另因追求桃園區某按摩店女子，趁她上班之際強行擁抱、親吻、襲臀騷擾挨告，獲判7月徒刑，去年5月落網遭羈押後，不服檢方強制處分提準抗告，也不地院延長羈押裁定連連聲請具保，理由書中竟以翁姓女友即將臨盆，無逃亡之虞要求交保候傳。

法官審酌，被告T男身為告訴人A女、B女母親C母的配偶，理應撫育、照顧她們，竟為逞一己私慾，罔顧倫常及A、B女心理人格健全發展，對她們性侵害，且因長期性侵害B女，造成B女心理難以彌補陰影及巨大創傷，甚至到精神科就診，已使B女承受身心極為煎熬的重大創傷，嚴重影響這對姊妹身心健全成長，造成日後對兩性相處、人際互動產生不當影響，更顯見被告對女性身體自主權毫不尊重。