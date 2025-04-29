台中神棍性侵女信徒15年 稱皮膚病想交保被打臉

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，佯稱其母過世成佛名號「無量金菩薩」，藉消災解厄名義，對感情不順、罹癌求助女信徒性侵，更誆騙要和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果；劉遭羈押以有皮膚病等理由求交保，法院認為他犯罪時間長達15年是重大犯罪，裁定駁回，可抗告。

台中地檢起訴指出，劉男（65歲）2009年接手其過世母親創設的「西方如來寺」 ，宣稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，本身擔任佛堂釋法師父兼桌頭，劉還要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示，若違反會惹來厄運。

劉還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想，並利用女信徒感情、健康或經濟不順時，用LINE私約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，或是想挽回前男友，劉就誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，或佯稱「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命女信徒寫一張「性愛同意書」記載與劉性交都是自願等，才要替她消災解厄。

檢方查出，劉至少對5名女子性侵多達58次，痛斥他以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

劉男聲請交保主張，他坦承犯罪、無共犯，相關證人已訊問完畢，無串滅證之虞，他有固定居所、正當工作不會逃亡，且已知所悔悟，自己也無前科屬初犯，加上患有皮膚病、氣管，無羈押必要，請求交保。

台中地院查，劉男被起訴後經法院訊問，認他涉犯強制性交罪嫌嫌疑重大，且他犯強制性交罪嫌多達58次，犯罪時間自2009年跨足2024年，長達15年，顯有反覆實施之虞。

法院也說，劉男被搜索過程中刪除對話紀錄，足認他有湮滅證據之虞，加上其涉犯嚴重侵害被害人性自主權，是重大犯罪，權衡後仍認有羈押必要。