影／國定古蹟東門城「迎春門」全裸自拍 猥褻動作PO網遭逮

29歲張姓男子日前跑到台南市國定古蹟東門城圓環內全裸跪地，並以詭異動作自拍後上傳X社群媒體；台南市警第一分局調閱監視器，鎖定身分，報請檢察官指揮偵辦，核發拘票、搜索票，昨天將他帶回，詢問後依涉嫌妨害風化罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市東區「大東門」是當今台灣府城垣殘留4座城門中 ，唯一位處交通要道的城門，因清朝每年立春時會在此舉辦「迎春禮」，別名「迎春門」；屬於清朝臺灣府城的設置14座城門之一，當前屬為中華民國國定古蹟，同時也是台灣現存最具規模的城樓。

張姓男子日前跑進東門城圓環內拍攝全裸相片，上傳X社群媒體，由於現場是人來人往的古蹟，引發網友討論；轄區第一警分局認為，張以公開方式張貼猥褻相片，供不特定人士瀏覽，涉嫌違反妨害風化罪，行為嚴重損害古蹟文化尊嚴，影響社會觀感甚鉅。

警方漏夜調閱周遭監視器影像，經抽絲剝繭、縝密分析比對，迅速鎖定張的身分，昨天報請台南地檢署指揮偵辦，獲准核發拘票及搜索票，前往安平區執行搜索、拘提，將張帶回，查扣涉案使用手機等相關證物；詢後依涉嫌妨害風化罪，移送檢方偵辦。