聽新聞
0:00 / 0:00

性影像案 黃子佼與5被害人調解成立

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼涉購買持有未成年人性影像，一審判刑八月，併科罰金十萬元，案件上訴二審中；台灣高等法院昨安排黃子佼與五名被害人調解，黃子佼未出席，由被害人家屬、告訴代理人及黃子佼委任律師出庭，庭期約一小時結束，最終與五名被害人成立調解。

高院指出，雙方調解條件和金額部分，因涉及當事人隱私及進行中案件細節事項，不宜提供或透露。

黃子佼在去年的「#MeToo」浪潮中遭告發強制猥褻少女，檢警搜索查扣行動硬碟發現大量私密影像，查出黃為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有七部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金一二○萬元，寫至少一二○○字悔過書。

檢方職權再議，高檢署發回重查，檢方起訴黃子佼，擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦後認定黃持有四十七名未成年人性影像。

一審認為黃購買未成年人性影像數量達二二五九個，性影像客體兒童、少年人數有卅五人，黃子佼犯行提高兒童及少年成為性剝削對象危險性。黃子佼購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時年齡只有十到十七歲，分別就讀國小至高中。

這些兒童或少年性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含「學生妹」、「校花」、「國小」、「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買各情，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

據了解，黃承認部分兒少性剝削犯行，對於違反個資法部分不認罪，並爭執影片中女性是成年或未成年，是否構成犯罪要件。告訴代理人認為黃子佼根本不該花錢下載這些影像，這對被害人來說是很沉重的傷痛，依黃子佼財力，應出資二千萬元成立基金會，協助下架影片、撫平被害人傷痛。

未成年 檔案 被害人

延伸閱讀

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

黃子佼再被挖出586部女童隱私片 林心如怒：完全無法接受

黃子佼案再增12少女586性影像最小10歲 她怒：不關他真的會很氣憤

黃子佼持有兒少性影像 再加12名586部...北檢移送併辦審理

相關新聞

台中健身教練收費5.1萬！按摩女學員到一半性侵 賠30萬獲緩刑

台中市劉姓健身教練在前年底時，因健身網站認識另名女學員，劉收5.1萬元服務費，前往女學員住家按摩，過程中劉趁機撫摸女學員...

性影像案 黃子佼與5被害人調解成立

藝人黃子佼涉購買持有未成年人性影像，一審判刑八月，併科罰金十萬元，案件上訴二審中；台灣高等法院昨安排黃子佼與五名被害人調...

桃園火車站前百貨驚傳「攝」狼！ 被害人試衣間驚見鏡頭

桃園火車站前商圈百貨公司驚傳「攝」狼出沒！有民眾指出自己在百貨內的日系服飾品牌試衣間試穿，抬頭發現一道黑影閃過，起初以為...

桃園百貨「攝」狼出沒？受害者曝光偷拍真相 網喊超噁：逛街都能遇到變態

百貨公司內的試衣間傳出偷拍事件！有民眾在Threads發文指出，自己在桃園遠東百貨內的UNIQLO試衣間試穿時，抬頭發現有黑影閃過，起初以為是眼花，但因感到疑惑，便持續觀察。沒想到第二次清楚目擊一支白

新莊色按摩師偷摸女熟客下體 強辯治療跟性騷一線之隔

新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月28日傍晚替店內一名女性已婚熟客按摩時，先伸手進女客內衣假裝按摩胸部，再一...

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。