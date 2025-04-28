台中健身教練收費5.1萬！按摩女學員到一半性侵 賠30萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓健身教練在前年底時，因健身網站認識另名女學員，劉收5.1萬元服務費，前往女學員住家按摩，過程中劉趁機撫摸女學員下體，進而以手指侵入女子下體2次，女學員要求退還服務費，劉以1萬元是押金為由，只還4.1萬元。一審因劉已與女子達成和解，賠償30萬元，獲判1年10月，緩刑4年，全案仍在二審審理中。

檢警調查，劉男是健身教練，前年10月間在健身網站認識另名女學員，二人以LINE相約在女學員的住處提供健身服務，劉收費5.1萬元，女學員躺在住家沙發，接受劉按摩服務時，劉先隔著內褲觸摸女子下體，隨後強脫女子內褲，不顧女子反對，以手指侵入女子下體兩次。

劉男得逞後，女子要求返回費用，劉男還以1萬元是押金為由，僅還4.1萬元給女子，女子事後告知家人後報案。

台中地院審理時，劉男已坦認犯行，另外與被害女子達成調解，已賠償30萬元，女子同意不追究劉男的刑事責任，審酌相關情狀後，依妨害性自主罪，判劉男1年10月徒刑、緩刑4年，另依調解內容賠償、法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。

全案由檢方提出上訴後，目前在台中高分院審理中，尚未審結。

台中市劉姓健身教練涉嫌性侵女學員，一審因雙方和解，判劉緩刑。示意圖／本報資料照片
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健身 按摩 教練

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