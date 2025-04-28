桃園火車站前百貨驚傳「攝」狼！ 被害人試衣間驚見鏡頭

桃園火車站前商圈百貨公司驚傳「攝」狼出沒！有民眾指出自己在百貨內的日系服飾品牌試衣間試穿，抬頭發現一道黑影閃過，起初以為是眼花，但持續觀察後竟目睹一支手機雙鏡頭從試衣間上方的空隙伸進，疑似遭偷拍。警方表示事發後員警及當事人雙方確認，未發現偷拍照片，報案人當下決定暫不追究。

民眾PO文指出，昨晚在桃園遠東百貨日系品牌服飾試衣間試穿，抬頭看到一個黑影閃過，起初沒有意識到是什麼，甚至懷疑是自己眼花，只是感到很疑惑，因此繼續看著上方，然而第二次清楚看到一隻白色手機的雙鏡頭從試衣間上方空隙伸過來，當下馬上拉開自己的簾子，示意店員隔壁有人偷拍，店員也請樓管協助報警。

但原PO表示，最後因為沒有證據所以不了了之，當下偷拍犯還一直狡辯說他要做什麼才能證明他的清白，因此呼籲大家「桃園人小心了！」 就算進試衣間也要時不時往上看，遇到偷拍還要記得趕快拿手機出來拍證據才有辦法提告。

文章曝光後引發網友議論，「那區外面沒監視器嗎？如果沒有該建議百貨裝設了」、「要不要改善試衣間的隔間問題？真的很噁」、「昨天本來要去的，謝謝告知」、「好討厭，性騷擾因為難以找到證據最後不了了之的事情」、「他有拍居然會沒有證據，有沒有可能在警方來之前把影片刪了」。