快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

桃園百貨「攝」狼出沒？受害者曝光偷拍真相 網喊超噁：逛街都能遇到變態

桃園電子報／ 桃園電子報

百貨公司內的試衣間傳出偷拍事件！有民眾在Threads發文指出，自己在桃園遠東百貨內的UNIQLO試衣間試穿時，抬頭發現有黑影閃過，起初以為是眼花，但因感到疑惑，便持續觀察。沒想到第二次清楚目擊一支白色iPhone手機，兩顆鏡頭從試衣間上方的空隙伸進來，疑似遭人偷拍。

S 32342057
偷拍嫌疑人堅持不認罪，並不斷辯解，聲稱要「證明自己的清白」。圖：翻攝自Threads

據悉，民眾當下立刻拉開簾子示意店員，並請樓管協助報警處理。轄區武陵派出所接獲報案後，立即派員警趕抵現場，將雙方帶回派出所了解。經與雙方當事人共同確認，並未發現偷拍照片，且偷拍嫌疑人堅持不認罪，並不斷辯解，聲稱要「證明自己的清白」，令報案人感到相當氣憤，最後決定暫不追究，警方現場依法登錄資料後，讓雙方自行離去。

PO文引起網友熱議表示「好噁！現在是只要逛個街都會遇到變態是不是」、「乾脆直接買回家再試穿，外面真的太讓人沒安全感」，也有民眾質疑「那區外面沒監視器嗎…？ 如果沒有該建議百貨裝設了 」，原PO也提醒民眾，「桃園人小心了，就算進試衣間也要時不時往上看，遇到偷拍還要記得趕快拿手機出來拍證據才能告死他」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園百貨試衣間驚傳偷拍事件 受害人PO網還原真相

延伸閱讀：

  1. 康芮颱風逼近 石門水庫調節放水確保防洪安全
  2. 9旬翁偷溜出門體力不支 大園警挨家挨戶找家屬

偷拍 桃園 試衣間

延伸閱讀

台中男疑躲賣場女廁偷拍 警查扣手機擴大追查

桃園7旬失智翁半夜倒路邊冒冷汗 警及時伸援手救回一命

才要點燈祈福…桃園新闢道路火燒車釀1死！整輛毀壞剩骨架

影／養生館按摩遭偷拍裸體 妙齡女質疑泰籍女技師販售私密影像

相關新聞

桃園火車站前百貨驚傳「攝」狼！ 被害人試衣間驚見鏡頭

桃園火車站前商圈百貨公司驚傳「攝」狼出沒！有民眾指出自己在百貨內的日系服飾品牌試衣間試穿，抬頭發現一道黑影閃過，起初以為...

桃園百貨「攝」狼出沒？受害者曝光偷拍真相 網喊超噁：逛街都能遇到變態

百貨公司內的試衣間傳出偷拍事件！有民眾在Threads發文指出，自己在桃園遠東百貨內的UNIQLO試衣間試穿時，抬頭發現有黑影閃過，起初以為是眼花，但因感到疑惑，便持續觀察。沒想到第二次清楚目擊一支白

新莊色按摩師偷摸女熟客下體 強辯治療跟性騷一線之隔

新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月28日傍晚替店內一名女性已婚熟客按摩時，先伸手進女客內衣假裝按摩胸部，再一...

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女...

男求讓性器官「沾一下」趁機性侵 女錄床上對話成鐵證

蔡姓男子約首次見面的女網友遊陽明山時，在溫泉會館發生性行為。女方事後錄下兩人床上對話，控告蔡男性侵。蔡辯稱女方同意，可能...

南投老翁逞獸慾性侵女住友 3主張求減刑...慘遭法官打臉

南投70歲張姓老翁收容於當地一家老人安養中心，見同樓層安置一名極重度智能障礙女子可欺，竟性侵逞獸慾；然因房門緊閉，照服員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。