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新莊色按摩師偷摸女熟客下體 強辯治療跟性騷一線之隔

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月28日傍晚替店內一名女性已婚熟客按摩時，先伸手進女客內衣假裝按摩胸部，再一路下滑至腿、腰部，最後竟將女客褲子拉下，伸手進內褲撫摸女客外陰部2、3次，事後卻否認有不當行為。新北地檢署依利用機會猥褻罪將他起訴。

檢警調查，被害人是吳男按摩店的熟客，案發前大約每個月都會前往按摩一次，原本對吳男按摩的技法已相當信任，不料吳男卻罔顧這種信賴趁機犯案。吳男犯案當下，被害人雖覺得與平時按摩有異，卻只是在心中納悶，沒有當場反映或拒絕，但心中已非常不舒服。

等到一離開按摩店，被害人立刻以手機搜尋「按摩 騷擾」、「按摩被摸胸部 私密處」等網路資料，面對丈夫卻遲遲不敢開口。直到丈夫發現妻子已經很久沒去按摩，追問之下，被害人才語帶哽咽地說出「我覺得部長（吳男外號）有點變態」、「就覺得怪怪的」、「就覺得他這個捏法有點怪」，懷疑自己遭到侵害。

被害人丈夫一聽怒不可遏，於是陪同妻子前往吳男店內對質，吳男雖承認辯稱有拉被害人褲子，但「治療跟性騷擾是很一線之隔的事」，矢口否認犯罪。

檢察官比對被害人遭吳男猥褻的日期、時間和手機搜尋紀錄，另安排被害人前往刑事局接受測謊，結果均無不實反應，認定被害人所言為真，未採信吳男辯詞而將他依法起訴。

新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月替一名女性已婚熟客按摩時，竟伸手進內褲偷摸女客外陰部2、3次，遭新北檢依利用機會猥褻罪起訴。圖／示意圖，ingimage
新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月替一名女性已婚熟客按摩時，竟伸手進內褲偷摸女客外陰部2、3次，遭新北檢依利用機會猥褻罪起訴。圖／示意圖，ingimage

按摩 被害人

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