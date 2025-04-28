快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女童父親以LINE質問翁「你是禽獸嗎」，最高法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判3年8月徒刑定讞。

翁平時在台中市經營家教班，而女童自2022年3月開始，每周二、五固定在家教班上課，因女童2023年11月6日周五作業繁多，女童母親聯繫把授課時間改到隔天週六才上課。

翁2023年1月7日晚間6時至9時間，趁教室內只有女同一人上課，先以手觸碰腰部，並以身體逐漸靠近女童，強行將手伸進女童衣服內撫摸胸部，女童掙扎抗拒，他才停止。

女童母親當晚接下課，發現女童神情有異，經詢問才知悉翁的行徑，並轉知女童父親；女童父親傳訊息質問翁，「你是禽獸嗎」、「你生個女兒我來摸好不好」，之後報警處理。

翁否認犯行，並供稱當天是正常上課，難免會有一些肢體上接觸，平常上課也是這樣子，他沒有手伸進去女童衣服裡面，也沒有摸胸部，只有因對女童搔癢而隔著衣服觸碰腰部。

法院審酌證人說法等卷證資料，認為翁為滿足私慾，沒有思及被害人年紀尚小就動手猥褻，嚴重戕害女童身心健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性不淺，且犯後否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，且至今未與被害人達成和解。

一、二審依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判處3年8月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

女童 家教 猥褻

延伸閱讀

她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

去美國生活英文真能進步嗎？過來人揭關鍵：恐不進反退

想去菲律賓語言學校…家人卻稱很恐怖 過來人：沒想像中可怕

獨／澳男娶台灣妻彰化當家教 猥褻2童「停不下來」今重判

相關新聞

桃園火車站前百貨驚傳「攝」狼！ 被害人試衣間驚見鏡頭

桃園火車站前商圈百貨公司驚傳「攝」狼出沒！有民眾指出自己在百貨內的日系服飾品牌試衣間試穿，抬頭發現一道黑影閃過，起初以為...

桃園百貨「攝」狼出沒？受害者曝光偷拍真相 網喊超噁：逛街都能遇到變態

百貨公司內的試衣間傳出偷拍事件！有民眾在Threads發文指出，自己在桃園遠東百貨內的UNIQLO試衣間試穿時，抬頭發現有黑影閃過，起初以為是眼花，但因感到疑惑，便持續觀察。沒想到第二次清楚目擊一支白

新莊色按摩師偷摸女熟客下體 強辯治療跟性騷一線之隔

新北市新莊區某按摩店吳姓老闆兼按摩師，去年1月28日傍晚替店內一名女性已婚熟客按摩時，先伸手進女客內衣假裝按摩胸部，再一...

家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女...

男求讓性器官「沾一下」趁機性侵 女錄床上對話成鐵證

蔡姓男子約首次見面的女網友遊陽明山時，在溫泉會館發生性行為。女方事後錄下兩人床上對話，控告蔡男性侵。蔡辯稱女方同意，可能...

南投老翁逞獸慾性侵女住友 3主張求減刑...慘遭法官打臉

南投70歲張姓老翁收容於當地一家老人安養中心，見同樓層安置一名極重度智能障礙女子可欺，竟性侵逞獸慾；然因房門緊閉，照服員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。