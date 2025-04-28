家教老師變成狼！女童周末獨自上課 他摸胸還辯「搔癢」判關3年8月

示意圖／ingimage 台中市翁姓家教老師趁教室僅有11歲女童的機會，上課過程中以手觸碰腰部、撫摸胸部，直到女童掙扎才罷手，女童返家告知父母，女童父親以LINE質問翁「你是禽獸嗎」，最高法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判3年8月徒刑定讞。

翁平時在台中市經營家教班，而女童自2022年3月開始，每周二、五固定在家教班上課，因女童2023年11月6日周五作業繁多，女童母親聯繫把授課時間改到隔天週六才上課。

翁2023年1月7日晚間6時至9時間，趁教室內只有女同一人上課，先以手觸碰腰部，並以身體逐漸靠近女童，強行將手伸進女童衣服內撫摸胸部，女童掙扎抗拒，他才停止。

女童母親當晚接下課，發現女童神情有異，經詢問才知悉翁的行徑，並轉知女童父親；女童父親傳訊息質問翁，「你是禽獸嗎」、「你生個女兒我來摸好不好」，之後報警處理。

翁否認犯行，並供稱當天是正常上課，難免會有一些肢體上接觸，平常上課也是這樣子，他沒有手伸進去女童衣服裡面，也沒有摸胸部，只有因對女童搔癢而隔著衣服觸碰腰部。

法院審酌證人說法等卷證資料，認為翁為滿足私慾，沒有思及被害人年紀尚小就動手猥褻，嚴重戕害女童身心健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性不淺，且犯後否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，且至今未與被害人達成和解。

一、二審依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判處3年8月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。