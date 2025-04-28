男求讓性器官「沾一下」趁機性侵 女錄床上對話成鐵證

蔡姓男子約首次見面的女網友遊陽明山時，在溫泉會館發生性行為。女方事後錄下兩人床上對話，控告蔡男性侵。蔡辯稱女方同意，可能因他封鎖女方IG，才誣陷性侵。法官指出，錄音顯示蔡道歉，稱「不該那麼衝動」，女子說「我就跟你說了不要」，認定蔡男犯妨害性自主罪，判刑4年6月，全案可上訴。

基隆地檢署起訴蔡姓男子去年3月15日，在交友軟體「Pikabu」結識1名女子，並邀對方出遊。同月24日蔡男開車載她前往陽明山，並經女子同意進入溫泉休閒會館房間後，蔡男違反女子意願，將陰莖插入陰道，涉犯妨害性自主罪。

基隆地方法院審理時，蔡男否認性侵，指在發生性行為前，他有先撫摸女子陰部、胸部，她也有幫他「打手槍」，表現得很愉悅。他詢問能否將陰莖插入陰道，她點頭同意才做，最後射精在她的身上跟頭髮上，她才面有難色。

蔡男表示，兩人發生性行為後一起去洗澡，休息到退房一起離開。他本來答應載她回住處，但只有她載到捷運站，事後並有轉帳計程車錢給她。他因覺得兩人不適合，封鎖女方IG，可能因此讓她不開心，或她想要通過提告拿錢，才誣陷他性侵她。

被害女子在檢方偵訊和法院審理時證稱，去年3月24日是兩人第一次且唯一一次見面，約好去陽明山採海芋。吃完飯、採完海芋後，蔡男說他沒有睡好，很累，想要去旅館泡溫泉。當天很熱，又是第一次見面，去旅館很奇怪，她說「我不會泡溫泉，也不會跟你發生關係」，蔡回說不要想那麼多，只是想要休息而已。

女子說，兩人進入房間後，蔡男一直邀她泡溫泉。她說不會跟他發生關係，要是男女朋友才能。蔡男一直說會對她好，然後開始抱她，要脫她的衣服，被她拒絕。蔡男進入浴室後，她就到床上休息。

蔡男從浴室出來後，女子說，蔡反覆要求發生關係，最後同意可以摸她，但不能發生性行為。蔡男後來變本加厲，想脫掉她的內褲、碰她的下體，她拒絕，但蔡一直壓制她，最後妥協同意幫他打手槍。

女子說，蔡男又要求用陰莖摩擦她的下體，只是「沾一下」，她有同意，但明確表示不可以放入陰道，蔡卻趁她沒有抵抗時插入，用手推他，但力氣沒他大。蔡男持續抽插，最後射精在她肚子上。她到浴室清理後回到床上，啟動手機錄音功能。蔡男泡完溫泉到床上安撫她，口頭道歉。蔡男後來載她到捷運站，她就打電話報案、驗傷、製作筆錄。

法官檢視兩人在房間對話錄音譯文，顯示蔡男有向女方道歉，稱「不該那麼衝動」，女子反問「衝動嗎？我看比較像預謀。」蔡男也提及「剛剛不是說，就是說沾一下嗎」，女子回說「一下？那就沾一下嗎？那就放進去好幾下？我就跟你說了不要」等話，可見女子證稱拒絕蔡男將陰莖放入其陰道內，但蔡要求以陰莖沾一下陰道口，卻趁機違反女子意願插入並非虛構。