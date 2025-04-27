南投老翁逞獸慾性侵女住友 3主張求減刑...慘遭法官打臉

南投70歲張姓老翁收容於當地一家老人安養中心，見同樓層安置一名極重度智能障礙女子可欺，竟性侵逞獸慾；然因房門緊閉，照服員直覺有異，開門進入後目擊活春宮，當場喝斥並報警。南投地院近日依乘機性交罪，將張翁判刑3年。

判決書指出，張翁與該名極重度智能障礙女子因身心或經濟弱勢等因素，收容於同一家安養中心，且剛好在同樓層，不料女子因此被盯上；張翁明知女子心智缺陷，無法正常溝通、表達，並欠缺性自主同意及判斷能力，竟對女子伸出狼爪。

前年11月12日下午2時許，照服員午飯後正忙碌，張翁見被害女子1人待在房間內，竟趁機性侵逞慾。當時一名照服員路過發現房門緊閉，直覺有異，開門進入後目擊張翁獸行，當場大聲喝斥，且因老翁涉嫌性侵，隨後依法報警處置。

南投地方法院審理時，張翁的辯護人主張，張翁犯後坦承犯行，且態度良好；過去無刑事犯罪紀錄，對被害女子未造成外傷，且僅有一次行為；而他現已70歲，因經濟弱勢無法賠償被害人，但仍盼以「刑法」第59條，酌量減輕其刑。