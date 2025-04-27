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女考生祈福被民代摸臀 家長怒PO網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。聯合報記者簡慧珍／攝影
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。聯合報記者簡慧珍／攝影

彰化縣某國中前天到地方信仰中心舉辦考生祈福，活動結束後學生返校，有女生報告老師在活動拍照過程中，被站在身後的一名民代摸臀部，家長怒把過程PO網訴諸社會公斷；學校表示，已依性騷擾防治法程序處理。

貼文指出，「活動過程中，民代與考生一起合照，在拍照過程中，某民代伸出魔爪，偷襲女學生的屁股，後面的多名男同學都有看見，當場數人對他的女兒發出嘲笑說，代表都可以摸你屁股，我也要摸」。況且，不只一位女同學被伸魔爪，還有另位女同學也發出受害求救聲。

家長貼文痛批，「你連十五歲小女生都覬覦，你知道你的惡劣行為，會給小女孩們帶來多深刻的傷害嗎？」

該所國中校長表示，祈福活動在地方信仰中心廣場舉行，學生參拜文昌帝君結束後，某代表提議合照，拍照過程中女學生被觸摸身體，學校依性騷擾防治法作校安、社福兩個系統的通報，後續召開性平會議處理。

地方人士指出，參加考生祈福活動的僅兩名男性代表，很容易查出是誰涉案。涉案的當事代表假裝不知情，還表示，「這件事我有聽說」，周一將到校查問相關細節。

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