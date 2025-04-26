「妳很香耶」男灌少女酒還伸手猥褻 遭判刑2年

14歲少女2年前到新北市黃姓男子住處找男友，黃男不僅出言調戲還強吻逼陪喝酒，甚至伸手進衣服裡撫摸胸部，新北地院日前依強制猥褻罪判刑2年，可上訴。示意圖／Ingimage

14歲少女2年前到新北市黃姓男子住處找男友，黃男不僅出言調戲還強吻逼陪喝酒，甚至伸手進衣服裡撫摸胸部，新北地院日前依強制猥褻罪判刑2年，可上訴。

判決指出，14歲少女2023年6月初，在IG限時動態看見當時的男友在黃男家抽煙喝酒，便隻身前往要接男友回家，為幫男友擋酒，黃男不僅要少女坐下來陪酒，還說「她是他的、是大家未來的嫂子。」

「妳很香耶！」自稱是天道盟太陽會成員的黃男，不僅逼少女喝了3、4瓶啤酒，將人拉過去坐在他腿上說，「妳好香喔！」不顧少女伸手擋開，黃男不僅強吻還一直出手亂摸，甚至伸進衣服裡摸少女胸部，少女不斷以眼神向男友求救，竟表示「黃對每個女生都這樣，要習以為常。」

少女最後藉口要去上廁所才得以從黃男腿上離開並趁眾人酒醉昏睡之際逃離該處，返家向父親哭訴後前往警局報案。

「那是在開玩笑」、「是少女自己來親我」，黃男在檢方偵查時承認有親吻及環抱，也有摸胸部；但在法院審理時又改口辯稱是少女主動親吻，且不確定有沒有摸到她胸部。

法官認為黃所辯，不足採信，且犯後矢口否認犯行，未與受害少女達成和解、求得原諒並賠償損失，犯後態度甚差，日前依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑2年，仍可上訴。