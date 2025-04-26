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影／養生館按摩遭偷拍裸體 妙齡女質疑泰籍女技師販售私密影像
新北市1年輕女子昨天到林口某養生館按摩，抓到泰籍女技師偷拍她上身裸體，報警檢視嫌犯手機，發現還有其他被害女性的私密影像，懷疑她是慣犯、販售偷拍客人私密影像牟利，泰女否認，被依妨害秘密罪嫌移送法辦。
年約20出頭歲的被害人，昨天下午和雙親一起到林口區中山路某泰式養生會館，母女倆按摩，父親在大廳等候未消費。據了解，當時女兒由持合法居留證的46歲泰籍女技師提供服務，過程中發現她怎麼只用單手按摩，覺得不太對勁。
女子拉下敷在臉上的熱毛巾，發現泰女手上竟然拿著手機，立刻通知母親，檢視手機內存發現被錄影偷拍上半身裸體影像，立刻報警。被害人指出，按摩之前泰女先問她是否已成年？過程中也會觸碰到敏感部位，因此提高警覺，後來察覺異於尋常未用雙手按摩，才抓到她偷拍。
而且母女倆還發現泰女手機裡，另有許多其他女客人的私密照，懷疑她是偷拍慣犯，販售私密影像牟利。泰女被帶到警局接受調查，供稱有時候客人會主動請她幫忙拍攝影像，否認偷拍、販售，警詢後今天上午依防害秘密罪嫌移送新北地檢署，並建請羈押，以利清查有無其他被害人。
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