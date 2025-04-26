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大學生網交15歲女友…誘拍裸照還帶上床 判刑2年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

廖姓大學生去年初透過網路交友軟體結識國二女學生，成為男女朋友，不僅要求少女自拍裸照上傳供其欣賞，還將人帶返住處發生性行為，新北地院日前依法判刑2年，緩刑4年。示意圖／Ingimage
廖姓大學生去年初透過網路交友軟體結識國二女學生，成為男女朋友，不僅要求少女自拍裸照上傳供其欣賞，還將人帶返住處發生性行為，新北地院日前依法判刑2年，緩刑4年。示意圖／Ingimage

廖姓大學生去年初透過網路交友軟體結識國二女學生，2人交往為男女朋友，不僅要求少女自拍裸照上傳供其欣賞，還將人帶返住處發生性行為，新北地院日前依法判刑2年，緩刑4年，且1年內接受4場性別平等法治教育課程，可上訴。

判決指出，就讀大學的廖姓男子去年2月初透過網路交友軟體「探探」結識年僅15歲國中女學生，雙方感情迅速升溫，不到1個月即發展為男女朋友關係，去年3月中，廖透過社群軟體IG傳訊「我想看胸部」，要求少女自拍胸部照片上傳供其觀賞，去年3月底將少女帶至其新北市住處發生一夜情，事後為少女母親察覺有異報警處理。

因少女傳送裸照時，有使用IG閱後即焚功能，只能點開一次照片就會自動不見，所以對話紀錄沒有保留照片，加上廖男犯後已坦承犯行，且已少女男親達成和解並給付全部和解金，新北地院日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪及對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪判刑2年，緩刑4年，且1年內須接受4場性別平等法治教育課程，仍可上訴。

大學生 未成年 裸照

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