安養中心7旬色翁 性侵身障女住民遭照服員活逮！法官判關3年

南投70歲張姓老翁住安養中心，竟性侵同住安養中心極重度智能障礙女住民，直到照服員打開房門發現老翁性侵，趕緊報警處理。法官認為他為滿足私欲，性侵智能障礙女子，依乘機性交罪判處3年有期徒刑。

張姓老翁與被害人住在同一所安養中心5樓，明知被害人屬極重度智能障礙者，溝通、表達能力異於常人，因心智缺陷，對於語言理解、口語表達、對外界事務判斷與認知等能力，均遠低於常人，欠缺性自主同意及判斷能力。

前年11月下午，張姓老翁發現僅有被害人獨處在房間內，其他照服員工作正忙，竟走入被害人房間關起房門，趁機性侵。被害人雖被侵害但因心智問題無法求救。直到照服員發現房門關閉很奇怪，開門卻見老翁正對女住民性侵，連忙喝止並報警處理。老翁被捕後，承認犯行，南投地檢署依妨害性自主提起公訴。