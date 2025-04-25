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北市怪男遭控靠近女「聞髮香」 警找到人了...將通知到案

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在網路貼文指出，在台北市中正區重慶南路三段、中正橋的公車站牌，一名怪異男子靠近女子「聞頭髮」，發文還附上影片，直言「我到底看了什麼，超噁心」，警方指出，已掌握涉嫌人身分，待被害者筆錄完成，依法通知到案說明。

警方24日早上10點59分接獲報案，一名妙齡女子稱有男子在中正橋公車站（往台北方向）靠近女生且有聞頭髮行為，詢問得知，妙齡女子不只24日目睹別人受害，在4月10日、11日連兩天，自己就曾遇到該男子靠近。

警方透過報案者提供的錄影畫面，並調閱監視器畫面循線釐清出涉嫌人身分，是一名50多歲的附近住戶，待24日的被害者做完筆錄後，依法通知涉嫌人到案說明，將依性騷擾防治法偵辦。

警方呼籲，民眾如有遇到相關騷擾案件，請即時撥打110報案，將儘速派員到場查處，另亦加強該公車站牌周邊巡邏，以維護民眾安全。

有民眾在社群軟體threads發文，指控公車站牌一名男子靠近女子聞頭髮，警方已掌握涉嫌人身分通知到案。記者翁至成／翻攝
有民眾在社群軟體threads發文，指控公車站牌一名男子靠近女子聞頭髮，警方已掌握涉嫌人身分通知到案。記者翁至成／翻攝

公車 女生 性騷擾 頭髮

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