公公清垃圾發現驗孕棒揭偷情 夫才知妻出差與同事上床

新竹吳男父親在清運家中垃圾時，發現一支驗孕棒，呈現陽性反應，然夫妻因工作繁忙，該期間並無性行為，經吳男質問後，妻子才坦承出差與同事上床且懷孕，事後甚至還陪妻子到婦產科流產，隨即離婚並對二人求償100萬，新竹地院判賠25萬元。

結婚僅3年的吳男說，妻子曾女於民國111年10月起經常性晚歸，隔月父親於清理家中垃圾時，赫然發現驗孕棒，且呈現陽性反應，然夫妻因工作繁忙，於111年10月間未曾發生性行為，他遂質問妻子，曾女始坦承111年10月到台南出差期間，與崔男發生性行為，導致懷胎。

事後曾女更基於優生保健法規定，要求他陪同於111年11月前往婦產科診所簽署同意配偶施行人工流產同意書，吳男雖感無奈，但慮及子女利益，最終答應其請求。嗣經吳男與崔男對談，崔男亦對其侵害原告權利坦承不諱，更以簡訊道歉，由於2人之加害行為，導致吳男夫妻於111年11月協議離婚，也對2人連帶求償100萬元。

崔男向吳男坦承，與曾女唱歌的時候喝酒，然後就做了對不起吳男的事情，且二人未做防護措施。法官認為，可知被告2人發生性行為前，崔男已知悉曾女為有夫之婦，2人於出差期間發生性行為，顯已逾越同事間通常社交禮節範疇，自當共同對人夫負侵權行為之損害賠償責任，應連帶賠償慰撫金25萬元。 新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康