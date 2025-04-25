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高雄男愛慕女老師！多次送禮、跟騷還寄露骨粗俗告白信

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

高雄市一名安姓男子因為愛慕同個協會的女老師，前年多次跟蹤騷擾女老師，不僅送禮物、送酒，還跑到女老師學校找人，甚至把多封寫有「我很想Ｘ妳」、「觀世音菩薩說我倆前世是金童玉女」的信放進女老師家信箱，遭依跟騷法判刑2個月有期徒刑。

判決書指出，安姓男子與女老師都是高雄市某協會成員，安男因此對女老師有好感，卻遭女老師封鎖Line及電話，安男便在2023年8月到11月底期間，多次跟蹤騷擾，導致女老師心生恐懼，影響日常生活。

女老師指控，安男跑到她學校找人，安男卻辯稱，他雖然有去學校，但沒有遇到女老師，他只是想拿回我放在女老師那的茅台酒，並稱茅台酒是委由女老師販賣，但女老師沒有賣出。

不過女老師證稱，因為被安男跟蹤，導致她上下班都要刻意避開，卻在某天被安男堵到，安男要求她解除Line封鎖，還把多封寫有「寶寶夫人」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」、「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想幹妳（Fuck you！）」等語句的信件放到她家信箱中。

安男坦承他的確有寫信放到女老師住處信箱，但辯稱是因為他與女老師是無話不談的好朋友，講話沒有尺度，但沒有跟蹤騷擾的犯意。

法官認為，安男無視女老師沒有意思要跟他來往，卻一再騷擾跟蹤女老師，影響女老師的日常生活，承受精神困擾及痛苦，且安男事後還否認犯行，未能與女老師和解徵得諒解，因此依違反跟騷法判安姓男子2個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

跟蹤騷擾 跟騷法

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