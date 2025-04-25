高雄人妻高調出軌同事！牽手出席朋友婚禮 「小王」這原因判免賠

高雄市一名簡姓人妻前年認識公司的潘姓男同事，竟演變成職場婚外情，人妻不僅帶著兒子、牽手潘男出席朋友的婚禮引發議論，還被抓包與潘男在停車場親密，人妻因此遭判賠丈夫10萬元，但潘男因辯稱不知道簡姓人妻已婚，以為只是單親媽媽，法官採信判免賠。

判決書指出，簡姓人妻與潘姓男同事2023年才在公司結識，但去年1月簡妻要參加朋友的婚禮，兒子還受邀當花童，簡妻因此稱她花800元顧潘男幫忙照顧兒子及陪同進場，卻被目擊兩人十指交扣、相互依偎、親吻等親密舉動，遭林姓人夫告上法院，各求償60萬元。

簡妻辯稱她跟潘男沒有牽手依偎，當天確實有幫潘男整理衣領，但沒有公然親吻，潘男則辯稱他不知道簡妻是已婚身分，否認侵害林姓人夫的配偶權。

法官勘驗簡妻朋友婚禮當天的錄影，發現簡妻與潘男手環繞頸部、十指交扣，因此林姓人夫指控屬實，但簡妻又辯解她是因為在演練婚禮進場，才會與潘男十指交扣，但法官覺得就算演練，十指交扣時間顯然已超出演練所需，且坐在椅子上後2人還在牽著手，因此不採信簡妻說法。

法官認為，簡姓人妻明知道自己已經結婚有丈夫，卻還與丈夫之外的男子十指緊扣、並肩同坐相互依偎、親吻，已違背配偶的誠實義務，超越社會一般通念所能容忍的異性普通朋友社交行為，足以破壞林姓人夫的婚姻生活圓滿安全及幸福，因此判簡妻應負損害賠償責任。