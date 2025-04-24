他騙國小女童吊飾掉了 假意陪她找尋竟趁機掐胸判刑3月
姚姓男子前年4月間騎機車經台南東區中華東路3段巷弄內，見國小女童獨行，騙她吊飾掉了，假意幫她尋找時趁機掐胸2次，嚇壞女童告訴阿嬤報警，姚男辯稱女童主動擁抱還加line，對他提告是仙人跳，直到法庭才翻供認罪，法官認他成年人故意對少年犯性騷擾罪判刑3月。
姚男說，他跟女方說她吊飾掉了，要陪她去找，她主動加他LINE，且主動說要擁抱他2次，「現在對我提告是要對我仙人跳」。台南法院審理時，他才坦承犯行。
然而，檢察官勘驗現場監視器畫面，女童穿著學校運動服，當時要牽腳踏車時，是姚男主動先伸手搭女童肩膀，且隨即環抱女童，又以右手揉捏其胸部，女童明顯被此舉動嚇到而僵直不敢動彈，第1次擁抱、揉捏後，女童身體明顯往另一個方向傾斜而欲遠離姚男，然姚男單手抓住女童腳踏車龍頭使她無法離開，隨即又擁抱並揉捏其胸部第2次。
阿嬤說，當天孫女回家後與平時神情有異，案發後情緒敏感，不希望其他人得知本案，也不願回憶本案。阿嬤表示，對方於孫女回家後，以通訊軟體LINE傳送許多奇怪訊息，即遭孫女封鎖。
檢察官指出，姚男見女童夜間獨行，年幼可欺，先以欺騙她吊飾遺失，假裝好意幫忙尋找，藉此放下其戒心，姚男又以晚上走夜路危險，半強迫陪同她前往停放腳踏車處，待走到人煙稀少處時即對年幼女童為性騷擾犯行，對其心理造成不可抹滅傷害。
檢察官也說，姚男犯後堅決否認犯行，甚至在偵查庭上仍辯稱是女童及其家人要對自己仙人跳等語，犯後態度惡劣而不思反省，建請從重量刑，以資警惕。
台南地院審酌，姚男與女童素不相識，竟為滿足私欲，乘女童不及抗拒之際，對其性騷擾，欠缺尊重他人身體自主權觀念，侵害其身體自主尊嚴，並造成心理陰影。且考量姚男於偵查中否認犯行，至審理程序時才坦承犯行犯後態度等一切情狀，認他成年人故意對少年犯性騷擾罪處3月，可易科罰金。
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