高雄男猥褻女友女兒 睡覺偷親吻襲胸還要被害人「繼續睡」
高雄市一名中年男子，去年利用同居人的未成年女兒前來留宿時，半夜溜進房間幫她蓋被子，卻伸狼爪，不僅摸胸部還偷親嘴，並悄聲在耳邊說「很喜歡妳，妳繼續睡」，嚇得同居人女兒驚醒，事後提告，法官判他犯故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑1年2月。
判決書指出，這名男子強哥（化名）與被害人未成年少女小美（化名）的媽媽同居在高雄鳳山，小美因此偶爾會到強哥家留宿過夜，但去年4月14日凌晨3時許，強哥卻利用小美熟睡時，走進房間，趁小美在睡覺不知抗拒時，偷親小美的嘴巴，還用手摸小美的胸部。
小美當場從睡夢中驚喜，但強哥不僅沒有因此立刻逃離，甚至趁機對小美說「叔叔沒有生女兒，但很喜歡妳，妳繼續睡」隨後才慢慢離開房間，嚇得小美事後報警提告。
強哥犯後坦承的確有對小美做出這些行為，法官認為，小美案發時還未滿18歲，強哥卻為逞一己私慾，不顧被害人還是自己同居女友的女兒，對小美進行猥褻，雖然坦承犯行，但未與小美達成和解，因此依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，對強哥處1年2月有期徒刑，全案仍可上訴。
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