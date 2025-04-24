和老公吵架...竟遭國中同學下藥硬上 醒來全裸怕得性病
台中張姓男子得知國中同學和先生吵架離家，深夜帶食物、酒水到其日租套房，卻趁機摻強力安眠藥FM2讓她服下，女子被迷昏慘遭硬上，半夢半醒時還問張「有沒有結紮」，醒來驚見下體全裸身怕染性病；法院審理後依以藥劑犯強制性交罪判張8年，可上訴。
檢警調查，張男2023年9月28日得知女子和先生吵架離家暫住西區某日租套房，張當晚11點多帶酒去找她，與在場友人聊到凌晨1點多本要離去，他卻藉故拿東西再折返。
期間張男用不詳方式將含有第三級毒品「FM2」的藥物氟硝西泮摻入讓對方服下，女子沒多久藥力發作，全身無力陷入昏睡，張就趁機脫光她衣物硬上得逞。
台中地院一審時，張否認性侵，辯稱性交是出自女子自由意願，沒有對她下藥、警方也說飲料沒驗出毒品反應。
女子證稱，張男離開後又回來，但她就開始沒印象，中間發現有人在動她，恢復意識2、3秒發覺張與她性交，自己全身無力又擔心懷孕，就問張有沒有結紮，對方說沒有，自己就又昏迷懷疑被下藥斷片，醒來驚見下半身全裸，很怕得性病也從未突然失憶。
法院查，女子尿液驗出FM2陽性反應，另經勘驗住宿走廊監視器發現她遇害時間是張男折返回去後，且女子事後也傳訊給張說「那天後我差點死掉耶，下那個不知道是什麼藥，全身長滿疹。」比對證據，認定張折返後朝女子下藥。
中院審酌，張男趁女子情緒低落離家時蒙騙她服用FM2，並朝她硬上得逞，導致女子擔憂罹患性病心情更差，可見張惡行不輕，就連檢察官當庭告知張，女子下體採集到他的DNA，張仍辯稱沒和女子發生性行為，後又改口稱是合意性交。
中院認為張男犯後態度不佳，考量一切情狀後依以藥劑犯強制性交罪，處有期徒刑8年。
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