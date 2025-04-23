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新竹恐怖學長假醉 騙學弟騎車載回家竟強脫褲欲性侵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名梁姓男子凌晨以喝醉為由，要求學弟騎車載他回家，沒想到一進房間就脫衣強壓學弟，甚至拿出潤滑液和保險套意圖性侵，學弟激烈反抗才逃過一劫。新竹地院審理終結，依強制性交未遂罪判梁男1年6月，但給予緩刑2年，期間須接受保護管束。可上訴。

法官調查，梁男與被害人是學長學弟關係。梁男在民國110年3月12日凌晨，在竹市某餐廳，用通訊軟體傳訊息給學弟，以喝醉酒為名義，請學弟騎機車載回租屋處。

梁男以天氣熱為由，先脫掉自己褲子與衣服，穿著內褲，接著突然強抱學弟，將他壓制在床上，並強脫其外褲。並從租屋床旁的櫃子拿出潤滑液及保險套，意圖坐在學弟身上性侵，學弟驚嚇激烈反抗才掙脫，才未得逞，學弟憤而報警，全案因此曝光。

新竹地院審理時，梁男坦承犯行，並與學弟達成和解，學弟也表示願意原諒。法官認為，梁男雖已著手強制性交行為，但最終未遂，依刑法第25條減刑，加上犯後態度良好，因此判處1年6月徒刑，但給予緩刑2年，期間須接受保護管束，以防再犯。可上訴。

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新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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