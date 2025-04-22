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台南好市多店內竊錄5女裙底風光 農會銷售員求診治療判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓農會銷售人員去年6月10日在台南好市多賣場內，將放置在黑色提袋內的GoPro，竊錄女子裙底風光，經好市多員工察覺後報警處理，追出5女子遭偷拍，另17名身分不明。檢方認陳有偷拍前科外，且手機拍其臉部外再以GoPro拍攝裙底風光，建請從重量刑，法官判他應執行6月。

據調查，陳男3年前在安平區某牛肉湯店內，持其放置在黑色提袋內GoPro，無故竊錄女子裙底身體隱私部位。經女方察覺，當場報警處理。法官認他犯竊錄他人身體隱私部位罪處拘役30日，可易科罰金，並於同年7月間易科罰金執行完畢。

未料，陳男再次以相同手法被逮，並於警詢及偵查中坦承犯行。然而，法官認他前案才執行完畢，仍未改過，猶為逞一己私慾，未經被害人同意，無故以手機、密錄器拍攝其性影像，未尊重他人身體自主權及隱私權，所為應予非難。

然而，陳男案發後自去年6月間起至今年1月間，自行就醫並持續接受心理諮商，嗣經醫師回覆：個案精神科治療已完成，無需持續就診及治療。

法官指出，陳男犯後坦承犯行，希望能與被害人和解，惟經地院電詢被害人，表示無意調解或未表明有調解意願，及其就診病歷等佐證，堪認他有正視己身問題、尋求解決之道。認他犯無故攝錄他人性影像罪共5罪，各處4月，應執行6月，可易科罰金。

陳姓男子3年前持放置在黑色提袋內GoPro，竊錄女子裙底風光判拘役，去年6月10日在台南好市多賣場內，再次以相同手法竊錄，經好市多員工察覺後報警處理。圖／本報資料照
陳姓男子3年前持放置在黑色提袋內GoPro，竊錄女子裙底風光判拘役，去年6月10日在台南好市多賣場內，再次以相同手法竊錄，經好市多員工察覺後報警處理。圖／本報資料照

被害人 隱私權

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