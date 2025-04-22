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前環保署高官涉性侵遭羈押 環境部：是還給受害人的正義

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾和性侵行為，目前已羈押禁見獲准。環境部政務次長施文真表示，李目前正接受法律制裁，這是還給對受害職員的正義。

昨天本報獨家報導指出，李健育因涉嫌性騷與性侵已羈押禁見獲准，台中地檢署今天發布新聞稿指出，今年4月17日婦幼專組檢察官謝怡如指揮婦幼警察隊持法院核發之搜索票，搜索李的住居所等處，並核發拘票將李拘提到案。經訊問後，認定李於2022、2023年間多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯刑法第221條之強制性交、第224條之強制猥褻及第228條之利用權勢猥褻等罪犯嫌重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

環境部今天舉辦「綠動童心超有戲－淨零綠生活短劇巡演」宣傳記者會，施文真接受媒體聯訪表示，為了積極防範職場性騷擾和霸凌，環境部在2023年7月便啟動內部調查小組，以及委託外部專家調查，而過去的處理方式確實有疏漏的地方。

施文真指出，環境部長彭啓明接任後，強調職場性騷零容忍，以及陽光要照進來，因此去年11月監察院再次要求環境部針對此事調查時，環境部邀請5名外部性平專家參與。

至於台中地檢署是否要求環境部提供相關資料，施文真表示，目前環境部還未收到台中地檢署的正式來文，但環境部很願意提供，目前李正受到國家法律制裁，這對當時的受害人說是一種正義，環境部希望能夠營造讓員工安心地工作場域，讓職場性騷擾和霸凌能被杜絕。

施文真表示，李目前正接受法律制裁，這是還給對受害職員的正義，環境部也會營造讓員工安心地工作場域，讓職場性騷擾和霸凌能被杜絕。記者李柏澔／攝影
施文真表示，李目前正接受法律制裁，這是還給對受害職員的正義，環境部也會營造讓員工安心地工作場域，讓職場性騷擾和霸凌能被杜絕。記者李柏澔／攝影

性侵 環境部 職場

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