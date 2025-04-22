人物側寫／「環保署之狼」李健育性侵被羈押 同仁爆是性騷慣犯

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾行為，已是許多女性同仁避之唯恐不及的長官。現因涉嫌利用權勢對女性職員施加性侵害行為，現已被裁定羈押於台中看守所，李是台灣Me Too運動後，第一個因職場性騷擾而被羈押的高階公務人員。

李健育東海大學環境科學系畢業，後取得台灣大學環境工程所碩士學位；曾任環境保護署隊長、嘉義縣政府環保局長、環保署專委、環保署技監、環保署環境保護人員訓練所所長，以及保護署環境督察總隊總隊長等職務。

2023年台灣Me Too運動爆發，政治圈、演藝圈、學術界、媒體界等紛紛爆出職場性騷擾，前立委陳椒華為李健育職場性騷擾的吹哨者，除踢爆李健育對署內外女性性騷的多起案件，也指出時任署長張子敬對多起性騷案包庇吃案。陳椒華共召開7場記者會，環保署起初不願承認李有性騷事件，直至第4場記者會公布李健育為環保署之狼後，環保署才在20分鐘內將李健育調為非主管職。

監察院去年彈劾案文便指出，李長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，包括出差時，碰觸申訴人A女手部、頭髮、腰際與腹部，甚至在車上意圖將手摸進上衣被阻擋後，直接親吻A女嘴唇，還詢問「想當到什麼職位」。

有環保署職員透露，即使李健育已被錄影帶舉證，李仍連年考績甲等，最諷刺的是，環保署在此期間還獲得行政院的「金馨獎」，也就是性平最高獎項，「顯然連行政院也在包庇」。

不具名環保人士透露，自己是李健育的學妹，有次餐敘的場合被李勾住手，李當時可能有喝酒，但一來沒有這麼熟，二來未經同意就肢體接觸，當下其實相當不舒服，「從那時開始就會和他保持距離」。

另有與李健育相識的同仁私下表示，李健育個性好色且每喝必醉，也常目中無人、目無法紀，先前任職嘉義縣環保局長時，疑似因喝花酒而被縣長張花冠要求離職，顯然在Me Too運動前就已是多年慣犯。這次李受到的懲罰，對受害的環保署女性同仁「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」，只是因為過去長官的包庇，因此增加了更多無辜受害者，假如當時早點爆開，後面就不再會有受害者了。

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