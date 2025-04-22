快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

新北男大生廁所偷拍遭抓包 落跑辯「想出去透氣」被起訴

中央社／ 新北22日電

新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。新北檢近日依刑法無故攝錄他人性影像未遂等罪嫌起訴吳姓男大生。

根據起訴書，去年5月間上午11時23分許，吳姓男大生在校園廁所內，持手機從廁所隔間下方竊錄受害者如廁畫面，受害者發現遭人偷拍後大叫，隨後聽到有人離開廁所的聲音。吳姓男大生否認偷拍，辯稱沒聽到大叫聲，跑出廁所是因為很不舒服、喘不過氣才想去透氣。

受害者在偵訊時說，發現被偷拍後大叫，再用腳想擋住手機鏡頭，之後聽到儲藏室門打開的聲音，有人想衝出去，因此也趕快開門，有看到吳姓男大生背影。

檢警調閱監視器發現，當天吳姓男大生於11時25分許跑出廁所，同時低頭察看手機，1分鐘內即返回教室。檢方指出，吳姓男大生以喘不過氣、胸悶為奔跑理由，又透氣不到1分鐘即折返，行跡令人起疑，並尚難排除吳姓男大生已刪除影像或更換手機型號。

新北地檢署近日依無故攝錄他人性影像未遂等罪嫌起訴吳姓男大生。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑，未遂犯罰之。

新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。示意圖。圖／報系資料照片
新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。示意圖。圖／報系資料照片

受害者 廁所 校園

延伸閱讀

新北校園就博會5校接力 釋出逾7700職缺

新北女無照開賓士撞15機車 只因轉頭罵小孩這下賠慘了

園長之子毛畯珅再被控性侵、偷拍 查無可辨識身分影像獲不起訴

新北額滿國小數急劇下滑剩13校 私小招生卻增1成快額滿

相關新聞

人物側寫／「環保署之狼」李健育性侵被羈押 同仁爆是性騷慣犯

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷...

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

徐姓國小女老師5年前利用班導師身分9度性侵男童，甚至還懷上男童的「種」產子，一審依對未滿14歲男子強制性交等罪判徐女17...

台東男偷看護理師爬到花台上「打手槍」 法院判無罪

台東許姓男子去年在某醫院外偷看護理師，竟拉開褲子拉鍊，露生殖器徒手自慰，被民眾發現報警處理，檢察官依公然猥褻罪起訴。法院...

前環保署高官涉性侵遭羈押 環境部：是還給受害人的正義

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷...

新北男大生廁所偷拍遭抓包 落跑辯「想出去透氣」被起訴

新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。新北檢近日依刑法無故攝錄他人性影像...

前環保署總隊長不只性騷還性侵 檢認涉犯3罪聲押禁見

前環保署環境督察總隊前總隊長李健育涉嫌在2022年、2023年間，利用公務、出差機會，對多名女性職員下手性侵，此案由台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。