新北男大生廁所偷拍遭抓包 落跑辯「想出去透氣」被起訴

新北市吳姓男大生去年間在校園廁所竊錄他人如廁，受害者發現後大叫，吳男落跑、未拍攝得逞。新北檢近日依刑法無故攝錄他人性影像未遂等罪嫌起訴吳姓男大生。

根據起訴書，去年5月間上午11時23分許，吳姓男大生在校園廁所內，持手機從廁所隔間下方竊錄受害者如廁畫面，受害者發現遭人偷拍後大叫，隨後聽到有人離開廁所的聲音。吳姓男大生否認偷拍，辯稱沒聽到大叫聲，跑出廁所是因為很不舒服、喘不過氣才想去透氣。

受害者在偵訊時說，發現被偷拍後大叫，再用腳想擋住手機鏡頭，之後聽到儲藏室門打開的聲音，有人想衝出去，因此也趕快開門，有看到吳姓男大生背影。

檢警調閱監視器發現，當天吳姓男大生於11時25分許跑出廁所，同時低頭察看手機，1分鐘內即返回教室。檢方指出，吳姓男大生以喘不過氣、胸悶為奔跑理由，又透氣不到1分鐘即折返，行跡令人起疑，並尚難排除吳姓男大生已刪除影像或更換手機型號。