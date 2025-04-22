台東男偷看護理師爬到花台上「打手槍」 法院判無罪

台東許姓男子去年在某醫院外偷看護理師，竟拉開褲子拉鍊，露生殖器徒手自慰，被民眾發現報警處理，檢察官依公然猥褻罪起訴。法院審理時認證據不足判許男無罪。全案仍可上訴。

判決書指出，許男於去年9月13日凌晨，在某醫院外後方機車停車區，用手拉開自身褲鍊後，裸露生殖器徒手自慰，公然猥褻行為，被人發現報警處理，員警帶回派出所詢問依法移送。

案經檢察官依公然猥褻罪起訴，法院審理時，許男矢口否認涉有何意圖供人觀覽而公然猥褻的犯行，他辯稱是為了滿足自己慾望、想看護理師，才爬到花台上「打手槍」，但沒有想給別人看到。

許男稱如果被人看到一定會跑開，且當時已經很晚了，他想說應該沒有人經過。法官傳喚陳姓證人時供稱他質問許男時，許受驚跳下花台、整理衣物、旋即駕車逃離現場。

法官認為，被告當時身體朝向建物對內窺視，亦僅拉下褲襠拉鍊，併有閃避免遭護理師發覺情事，而非刻意彰顯於外，或意欲為他人所見，主觀不法構成要件「公然」或「故意」等行為。